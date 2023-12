Video/ Hapoel Tel Aviv Venezia (100-81) sintesi e highlights: Munford ne fa 25 (Eurocup, 20 dicembre 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI HAPOEL TEL AVIV REYER VENEZIA: LA SINTESI

Alla Stark Arena di Belgrado l’Hapoel Tel-Aviv supera la Reyer Venezia per 100 a 81 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da coach Franco provano a prendere in mano il controllo delle operazioni arrivando anche a toccare un massimo vantaggio di otto punti ma gli ospiti allenati da coach Spahija non si lasciano impressionare così da chiudere avanti alla sirena.

I minuti scorrono sul cronometro e gli orogranata insistono tenendo a debita distanza i biancorossi che non riescono infatti ad andare oltre un parziale perso per 24 a 27. Nel secondo tempo gli israeliani ribaltano la situazione sfoderando un importante 27 a 16 non solo tirando con una precisione maggiore ma agendo meglio pure a rimbalzo, 10 a 4 totali, rispetto agli italiani.

Nell’ultima parte dell’incontro l’Hapoel annienta i lagunari con uno schiacciante parziale di 32 a 16 che spegne le speranze di rimonta avversarie in maniera definitiva. La meritata vittoria conquistata all’interno delle mura amiche in questo dodicesimo turno dell’Eurocup vale il record di 9-2 per l’Hapoel Tel-Aviv mentre la sconfitta costa invece il record negativo di 4-8 alla Reyer Venezia nel girone A del torneo.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI HAPOEL TEL AVIV REYER VENEZIA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come i biancorossi abbiano ottenuto questo successo dimostrandosi superiori agli orogranata al tiro, il 54.4% contro il 47.5%, oltre ad aver agito meglio a rimbalzo, 38 a 28 totali dei quali 10 a 5 in attacco e 28 a 23 in difesa, e senza dimenticare il 7 a 4 nelle palle rubate, nonostante il 12 a 15 nelle perse ed il 2 a 4 nelle stoppate. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero cinque X. Munford grazie ai 25 punti messi a segno per l’Hapoel Tel-Aviv. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata quella di casa a causa del 20 a 17 nel computo dei falli personali.

HAPOEL TEL AVIV – Alexander, Angola, Hoard, Munford, Timor. Panchina: Beni, Harel, Hillel, Holland, Rabinowitz, Zalmanson. Coach: Franco.

REYER VENEZIA – Brooks, Brown, Parks, Tessitori, Tucker. Panchina: Casarin, Janelidze, O’Connell, Vanin, Wiltjer. Coach: Spahija.

GUARDA QUI IL VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI HAPOEL TEL AVIV REYER VENEZIA













