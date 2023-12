DIRETTA HAPOEL TEL AVIV VENEZIA/ Video streaming tv: parla Neven Spahija (oggi 20 dicembre 2023)

DIRETTA HAPOEL TEL AVIV VENEZIA: PARLA SPAHIJA

In avvicinamento alla diretta di Hapoel Tel Aviv Venezia, dobbiamo fare un passo indietro a settimana scorsa, anche se per la Reyer significa ricordare la vera e propria batosta incassata alla Halle Georges Carpentier contro i padroni di casa del Paris. Il coach della Reyer Venezia Neven Spahija aveva commentato così la brutta sconfitta dei suoi ragazzi: “Congratulazioni al Paris: gara straordinaria in cui hanno meritato la vittoria. Sono molto dispiaciuto per la nostra prestazione. Loro sono forti, ma noi avremmo dovuto fare meglio molte cose. Abbiamo sbagliato tanti tiri aperti e lay-up.

Difensivamente abbiamo fatto diversi errori”. La partita sarebbe stata comunque difficile, ma evidentemente questi errori hanno ulteriormente complicato la situazione fino al -30: “Certamente anche giocando una bella partita non si è certi di vincere questa gara- aveva riconosciuto coach Spahija -, ma se dai a loro l’opportunità di punirti lo faranno in ogni possesso. Sono dispiaciuto con il club e con i tifosi, oggi ce n’erano tanti qui a Parigi e li ringraziamo. Abbiamo dato una brutta immagine di noi. Però l’ho detto tante volte in carriera e lo ripeto anche oggi: reagiremo”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA HAPOEL TEL AVIV VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Hapoel Tel Aviv Venezia sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, ancora una volta “casa” della Eurocup di basket, inoltre sarà a disposizione anche una doppia diretta streaming video di Hapoel Tel Aviv Venezia, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da DAZN per i propri abbonati, senza dimenticare le informazioni disponibili tramite il sito Internet euroleague.tv, nella sezione Eurocup.

HAPOEL TEL AVIV VENEZIA: TRASFERTA COMPLESSA

Hapoel Tel Aviv Venezia, in diretta alle ore 18.30 di questa sera, mercoledì 20 dicembre 2023, presso la Stark Arena di Belgrado che è diventata la “casa” degli israeliani dopo il tragico 7 ottobre, si gioca per la dodicesima giornata del girone A di Eurocup 2023-2024, che arriverà quindi a due terzi del lungo cammino della regular season. Un’avventura che finora non ha regalato particolari soddisfazioni alla Umana Reyer Venezia, il cui rendimento infatti è stato fin qui caratterizzato da quattro vittorie a fronte di sette sconfitte. La qualificazione è ancora ampiamente possibile, ma servirebbe fare qualcosa di più d’ora in poi…

Oggi la diretta di Hapoel Tel Aviv Venezia potrebbe dare responsi molto interessanti, perché si giocherà contro gli israeliani dell’Hapoel Shlomo Tel Aviv che, nonostante le inevitabili difficoltà di questi mesi, sono comunque una delle formazioni più competitive di questa Eurocup, vantando finora ben otto vittorie a fronte di sole due sconfitte (più una partita da recuperare), per cui ottenere un successo sarebbe veramente una grande impresa. Potrebbe aiutare il fatto di giocare in campo neutro ed anzi geograficamente di certo più vicini a Venezia, ma dobbiamo anche riconoscere che finora l’Hapoel non ha sofferto per questo problema. Servirà una partita perfetta o quasi, tuttavia ci si deve provare: che cosa succederà quindi nella diretta di Hapoel Tel Aviv Venezia?

DIRETTA HAPOEL TEL AVIV VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Hapoel Tel Aviv Venezia, dobbiamo quindi ripercorrere un cammino in Eurocup che finora è stato non del tutto deludente ma di certo nemmeno positivo per la Umana Reyer Venezia. Troppi alti e bassi fino a questo momento per i lagunari, che erano partiti con ben tre sconfitte consecutive, poi avevano vissuto una fase più positiva caratterizzata dalle vittorie contro Joventut Badalona, Olimpia Lubiana e Wolves Vilnius nel giro di quattro partite (le ultime due consecutive, unico volta che Venezia ci è riuscita), prima di un nuovo calo che ci fa parlare purtroppo di trend in calando per la Reyer.

Venezia infatti ha vinto solamente una delle ultime quattro partite giocate e ha perso le ultime due contro i London Lions e poi a Parigi, in questo caso tra l’altro con un vero e proprio crollo (100-70) al quale bisognerebbe provare a porre subito rimedio. Dal canto suo, l’Hapoel Tel Aviv è sicuramente in grande forma ed infatti arriva da ben quattro vittorie consecutive, senza fare alcuna distinzione tra “casa” (cioè Belgrado) e trasferta, d’altronde ha già vinto con un netto 81-97 proprio a Venezia in un momento difficilissimo, appena dieci giorni dopo gli attentati di Hamas. Ricordiamo che per andare avanti è necessario arrivare almeno sesti, ecco allora che una vittoria contro una big sarebbe naturalmente fondamentale: la diretta di Hapoel Tel Aviv Venezia renderà più concreti gli obiettivi europei dei lagunari?











