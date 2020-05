Video/ Hoffenheim Colonia (3-1): highlights e gol. Tre punti pesanti per Schreuder

Pubblicità

Nella sfida da metà classifica della 28^ giornata di Bundesliga, è l’Hoffenheim ad uscirne vincitore e pure con il pesante risultato di 3-1 inferto al Colonia. Come possiamo vedere nel video di Hoffenheim Colonia, è fin dal via che la formazione di casa prende in mano le redini del match: i biancoblu infatti approfittano subito della prima occasione da gol del match per insaccare la rete avversaria e al 11’ è dunque Baumgartner a infrangere lo specchio di Horn. Passano solo pochi minuti ed ecco che gli animi si scaldano alla PreZero Arena: dopo un consulto al Var, la direzione arbitrale infatti decide per il rosso diretto per Bornauw, che dunque lascia il Colonia in dieci uomini al 25’ del primo tempo. La formazione dei caproni dunque, partita male, combina a vacillare: ne approfittano gli avversari che con Baumgartner tornano a segnare al 42’, ma la rete viene poi annullata dopo consulto al Var. Al via del secondo tempo sono sempre i padroni di casa a pungere: al 46’ è infatti il solito Baumgartner a rifarsi e a segnare il gol del 2-0 e solo due minuti dopo l’Hoffenheim trova il tris con gran gol di Zuber (su assist di Baumgartner). Pare dunque tutto già scritto per questo match della Bundesliga, ma ecco al 50’ un secondo giallo per Hubner che dunque è costretto a lasciare il campo, lasciando anche i biancoblu in 10 uomini. Ripristinata la parità numerica in campo il Colonia prende coraggio e al 60’ trova il gol di consolazione con Florian Kainz. Ma per i caproni non è finita qui: al 77’ arriva infatti il calcio di rigore che potrebbe riaprire la sfida, concesso dopo fallo di mano di Nordtveit, che però viene clamorosamente sbagliato da Mark Uth. E’ l’ultima emozione della partita: al triplice fischio finale è l’Hoffenheim dunque a festeggiare i tre punti, che gli valgono la settima piazza della classifica, a un tiro di sasso dall’ultimo posto valido per l’Europa League.

IL TABELLINO

Hoffenheim-Colonia 3-1 (1-0 PT)

RETI: 10′ e 45′ Baumgartner (H), 48′ Zuber (H), 60′ Kainz (C)

HOFFENHEIM (4-2-3-1): Baumann; Kaderabek, Posch, Hübner, Zuber; Sammasekou, Grillitsch (dal 46′ Rudy); Brrun Larsen (dal 52′ Nordtveit), Baumgartner (dal 77′ Geiger), Skov; Dabbur (dal 58′ Bebou). All. Schreuder

COLONIA (4-2-3-1): Horn; Ehizibue (dal 32′ Mere), Bornauw, Leistner, Schmitz; Skhiri, Rexhbecaj; Drexler (dal 56′ Kainz), Uth, Jakobs; Cordoba. All. Gisdol

AMMONITI: Hubner, Grillitsch, Dabbur, Nordtveit (H) – Jakobs (C)

ESPULSI: 26′ Bornauw (C), 50′ Hubner (H)

STADIO: PreZero Arena di Sinsheim ARBITRO: F. Brych

