Video/ Igokea Tortona (74-77) sintesi e highlights: Atic non basta! (Champions, basket 20 dicembre 2023)

Al Sportska dvorana Laktasi la Bertram Derthona Tortona supera in trasferta l’Igokea M:Tel per 77 a 74 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da coach Jovanovic sembrano partire forte nel tentativo di prendere in mano il controllo delle operazioni toccando anche un massimo vantaggio di 10 punti ma gli ospiti guidati da coach Ramondino non demordono e rimontano passando anche avanti per qualche istante.

I minuti scorrono sul cronometro ed i piemontesi ribaltano la situazione correggendo gli errori commessi in avvio così da imporsi per 23 a 14 e chiudere al riposo in vantaggio di otto punti. Nel secondo tempo il copione della sfida non sembra affatto cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza ed i bianconeri allungano ulteriormente dimostrandosi non solo più precisi in fase di realizzazione ma anche agendo meglio sotto canestro, come suggerito dall’11 a 8 nei rimbalzi totali.

Nell’ultima parte dell’incontro i nerobiancoblu gettano il cuore oltre l’ostacolo registrando un 23 a 11 che tuttavia non è sufficiente per quantomeno prolungare le ostilità all’extra time. I due punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo sesto turno della competizione continentale permettono alla Bertram Derthona Tortona di salire a quota 11 nella classifica del girone H della Champions League di basket mentre l’Igokea M:Tel si porta a 6 punti.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come Tortona abbia sostanzialmente meritato di ottenere questa vittoria a partire dalla maggior precisione complessiva registrata in fase realizzativa, il 43.8% contro il 42.9%. I piemontesi hanno agito meglio a rimbalzo, 39 a 37 totali dei quali 16 a 14 in attacco e 23 pari in difesa, hanno effettuato più stoppate, 4 a 2, perso meno palle, 12 a 14, e rubate un numero superiore rispetto ai bosniaci. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero sette E. Atic grazie ai 18 punti messi a segno per l’Igokea. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la compagine di casa a causa del 26 a 21 nel computo dei falli personali.

IGOKEA M:TEL – Atic, Carmichael, Delalic, Jeremic, Josilo, Kondic, Maric, Milosavljevic, Moody, Nakic, Nikolic, Tanaskovic. Coach: Jovanovic.

BERTRAM DERTHONA TORTONA – Baldasso, Candi, Dowe, Errica, Noua, Obasohan, Severini, Strautins, Thomas, Weems, Zerini. Coach: Ramondino.

