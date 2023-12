DIRETTA IGOKEA TORTONA/ Video streaming tv: le parole di Marco Ramondino (oggi 20 dicembre 2023)

DIRETTA IGOKEA TORTONA: PARLA RAMONDINO

In avvicinamento alla diretta di Igokea Tortona, possiamo rileggere con grande interesse le parole di coach Marco Ramondino nella conferenza stampa dopo la sconfitta della sua Bertram Derthona Tortona nella giornata precedente sul parquet di Murcia, la prima in questa Champions League dopo quattro vittorie consecutive per gli ottimi piemontesi: “Congratulazione a loro per la vittoria, hanno giocato meglio di noi e meritavano di vincere. Abbiamo faticato molto contro la loro aggressività in difesa, nel muovere bene la palla”, ha riconosciuto con grande onestà coach Ramondino.

Video/ Cremona Tortona (83-67) sintesi e highlights: 17 punti per Zanotti! (Lega A basket, 17 dicembre 2023)

L’analisi dell’allenatore dei piemontesi era poi proseguita con queste parole: “Abbiamo fatto molte palle perse, 20 alla fine della gara. Ci siamo innervositi, questo ha influenzato sicuramente la gara. Lo sforzo della squadra c’era ma sono stati fatti troppi errori come sta accadendo nelle ultime partite, non solo in BCL. Stiamo faticando a avere tutti nella stessa pagina, guardiamo avanti cercando di raggiungere questo risultato”, aveva esortato l’allenatore con una sorta di appello per i suoi giocatori. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Cremona Tortona (risultato finale 83-67): tutto facile per la Vanoli! (17 dicembre 2023)

DIRETTA IGOKEA TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che, salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Igokea Tortona non dovrebbe essere garantita questa sera in Italia, tuttavia la piattaforma DAZN offrirà ai propri abbonati la diretta streaming video di Igokea Tortona. Per tutti gli altri, i principali punti di riferimento potranno essere il sito Internet e gli account social ufficiali della Bertram Derthona Tortona e della manifestazione, in particolare il sito https://www.championsleague.basketball/

IGOKEA TORTONA: TRASFERTA IN BOSNIA

Igokea Tortona, in diretta dal SD Laktaši della omonima città bosniaca di Laktaši, si giocherà con palla a due alle ore 18.00 di questo pomeriggio, mercoledì 20 dicembre 2023, per la sesta e ultima giornata della prima avventura della Bertram Derthona Tortona nella Champions League di basket edizione 2023-2024. I piemontesi finora sono stati grandi protagonisti nel girone H della regular season, con quattro vittorie e una sconfitta su cinque partite disputate dalla Bertram nella competizione, compresa l’andata casalinga contro l’Igokea m:tel, che invece è sicuramente l’anello debole del gruppo, essendo in ultima posizione con cinque sconfitte su cinque ed evidentemente già eliminata.

Diretta/ Murcia Tortona (risultato finale 87-75): vittoria spagnola!

Per presentare la diretta di Igokea Tortona ricordiamo che la Champions League di basket prevede che la prima di ogni girone acceda direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde e le terze disputino un turno di playoff. Per Tortona, con un bilancio di 4-1, è già certa una posizione fra le prime due, quindi adesso l’obiettivo è il primato che però è di Murcia attualmente, dal momento che nella scorsa giornata gli spagnoli hanno vinto ribaltando pure la differenza punti. Oggi quindi l’obiettivo è vincere e poi sperare che Murcia cada sul campo dei turchi del Tofas Bursa: che cosa ci dirà la diretta di Igokea Tortona?

DIRETTA IGOKEA TORTONA: IL CONTESTO

Con la diretta di Igokea Tortona vivremo quindi una serata di verdetti per il girone di Champions League di basket, che ha già confermato tutto il valore della Bertram Derthona Tortona, da un paio di anni a questa parte splendida realtà del basket italiano e ora capace di mettersi in luce anche nel battesimo a livello europeo. Se la qualificazione fosse riservata alle prime due, sarebbe da tempo in cassaforte, invece c’è da provare il colpo per riprendersi il primo posto, anche se questo poi dipenderà anche dal Murcia, che naturalmente vincendo la propria partita resterebbe in ogni caso davanti.

Per Tortona sarebbe comunque nobile chiudere con ben cinque vittorie il girone della sua prima Champions League di basket e in verità la missione non sembra impossibile, dal momento che i bosniaci dell’Igokea m:tel sono oggettivamente la squadra più debole, che ha finora perso cinque partite su cinque e solitamente con punteggi anche piuttosto netti. Per i padroni di casa l’unico obiettivo è vincere per salutare l’Europa almeno con un successo, ma la Bertram vuole dimostrare la propria superiorità tecnica: siamo quindi molto curiosi di seguire stasera la diretta di Igokea Tortona…











© RIPRODUZIONE RISERVATA