Video/ Imolese Padova (1-1): highlights e gol. Un punto a testa al Galli

VIDEO IMOLESE-PADOVA (1-1): LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Galli le formazioni di Imolese e Padova si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati dal tecnico Mandorlini a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni spingendosi pericolosamente in zona offensiva con Della Latta verso il 4′, quando la sua conclusione ispirata da Curcio finisce alta sopra la traversa. I padroni di casa guidati da mister Catalano tentano di reagire andando al tiro con Torrasi al 15′, con il pallone uscito di poco a lato del palo. I minuti scorrono sul cronometro e gli Euganei confermano quanto di buono fatto vedere in avvio riuscendo a passare in vantaggio intorno al 31′ grazie alla rete messa a segno da Della Latta, su assist di Germano sfruttando un errore avversario. Nessuna delle due compagini si rivela poi in grado di concretizzare in avanti ed il gioco viene interrotto in un paio di occasioni a causa di qualche brutto scontro involontario che non ha comunque portato a sostituzioni premature. Nel secondo tempo sono senza dubbio i biancoscudati a partire meglio, desiderosi di allungare ulteriormente le distanze. Al 48′ è infatti Jelenic a fallire un’opportunità abbastanza clamorosa mancando il bersaglio da posizione più che favorevole ma i grifoni non si perdono d’animo e tornano alla carica nel tentativo di capitalizzare gli errori commessi dai rivali di giornata, come è successo in occasione dello svarione di Curcio che ha favorito il ribaltamento di fronte per i rossoblu al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro, precisamente al 66′, riescono a ristabilire l’equilibrio iniziale tramite il gol messo a segno da Torrasi, sfruttando la respinta imprecisa di Della Latta. Fallita la chance per il raddoppio con Jelenic in precedenza e poi con il solito Della Latta, gli euganei rischiano di subire il sorpasso quando Lombardi commette un fallo di mano sul più bello al 78′. I nuovi tentativi di Curcio, Ronaldo e Fazzi non vengono premiati e la gara finisce in parità. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Angelucci, proveniente dalla sezione di Foligno, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Pilati e Polidori da un lato, Della Latta e Hraiech dall’altro. Il punto conquistato in questo ventesimo turno di campionato permette rispettivamente all’Imolese di salire a quota 16 ed al Padova di portarsi a quota 37 nella classifica del girone B della Serie C.

IL TABELLINO

Imolese-Padova 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 31′ Della Latta(P); 66′ Torrasi(I).

IMOLESE (4-3-2-1) – Siano; Rondanini, Carini, Pilati, Della Giovanna; Lombardi, Provenzano, Torrasi; Bentivegna, Sabattini, Polidori. A disp.: Rossi, , Boccardi, Cerretti, Ingrosso, Aurelio, Angeli, Mattiolo, D’Alena, Masala, Sall, Ventola, Alboni All.: Catalano.

PADOVA (3-5-2) – Vannucchi; Gasbarro, Rossettini, Curcio; Germano, Hraiech, Ronaldo, Della Lattia, Bifulco; Jelenic, Paponi. A disp.: Marrelli, Burigana, Santini, Vasic, Fazzi, Biasci, Andelkovic, Pelegatti All.: Mandorlini.

Arbitro: Luca Angelucci (sezione di Foligno).

Ammoniti: 14′ Della Latta(P); 42′ Hraiech(P); 63′ Pilati(I); 90’+1′ Polidori(I).

