Video/ Imolese Piacenza (0-2): highlights e gol. Lupi quasi in finale (Serie C)

Partita completamente dominata dai lupi biancorossi ieri sera al Romeo Galli tra Imolese e Piacenza, valida come andata per i play off di Serie C della 2^ fase nazionale e terminata col risultato di 2-0, chiaramente per gli ospiti. Come emerge nel video di Imolese Piacenza, la compagine biancorossa ci ha messo davvero poco a imporre il proprio dominio: già al 13’ i lupi vanno in vantaggio con il gol di Bertoncini e il primo tempo si chiude senza grandi problemi per gli uomini di Franzini, che pure hanno subito in parte l’attacco dell’Imolese. Nella ripresa, e specie dopo il secondo gol firmato da Ferrari, il Piacenza si limita a gestire la partita, serrandosi in difesa: all’Imolese non resta quindi che arrendersi di fronte alla netta superiorità avversaria. Ora per i ragazzi di Mister Dionisi si fa davvero dura: servirebbe infatti una vittoria con 3 gol di scarto al Garilli per potre proseguire il proprio cammino in questo play off di Serie C.

IL TABELLINO

IMOLESE-PIACENZA 0-2

IMOLESE (4-3-1-2): Rossi; Sciacca, Checchi, Carini, Fiore (39’ st Varutti); Bensaja (39’ st Valentini), Carraro, Gargiulo; Belcastro (35’ pt Mosti); De Marchi (21’ st Cappelluzzo), Rossetti (1’ st Lanini). A disposizione: Turrin, De Gori, Tissone, Varutti, Giannini, Zucchetti, Boccardi, Giovinco. All. Dionisi

PIACENZA (4-3-3): Fumagalli; Corsinelli, Pergreffi, Bertoncini, Barlocco; Marotta, Della Latta, Nicco; Di Molfetta (40’ st Corradi), Ferrari (30’ st Perez), Terrani. A disposizione: Calore, Calzetta, Sylla, Cauz, Silva, Corazza, Mulas, Bachini. All. Franzini

Arbitro Santoro di Messina, assistenti Lattanzi di Milano e Massimino di Cuneo. Quarto uomo: D’Ascanio di Ancona.

RETI: 14’ pt Bertoncini, 24’ st Ferrari.

NOTE: Ammoniti: 44’ pt Carini, 27’ st Mosti, 29’ st Della Latta. Angoli: 5-6. Recuperi 1’ pt e 4’ st.

VIDEO IMOLESE PIACENZA, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA