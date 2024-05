VIDEO INCIDENTE CHOC KHADY, ISOLA DEI FAMOSI 2024/ Capelli impigliati e ciocche strappate nella prova leader

Attimi di panico e apprensione all’Isola dei Famosi 2024 durante la prova leader di questa sera per l’incidente accorso a Khady Gueye con Aras Senol, uno scontro fisico e tecnico alle prese con un rullo che in maniera repentina li ha portati tra acqua e aria, in sospensione e in velocità. Tutto sembrava procedere come di consueto ma ad un certo punto è accaduto qualcosa alla ragazza che ha allarmato compagni e presenti in studio.

Le urla strazianti di Khady Gueye hanno immediatamente allertato Elenoire Casalegno che senza indugi ha dato l’ordine di fermare il rullo utilizzato per la prova leader. Pregevole anche il gesto di Aras Senol di tuffarsi subito in acqua per offrire soccorso alla naufraga dell’Isola dei Famosi 2024. Inizialmente si temeva un incidente riguardante collo ma dopo pochi secondi la situazione è stata più chiara: i capelli si erano impigliati al palo in legno su cui era poggiata.

Video Khady Gueye, solo un grande spavento dopo l’incidente: “Dire che sto bene è un parolone, però…”

L’incidente di Khady Gueye durante la prova leader all’Isola dei Famosi 2024 fortunatamente si è concluso solo con un grande spavento e con la ragazza incolume. Dopo un necessario controllo dai sanitari presenti in Honduras, la giovane è tornata verso i suoi compagni rassicurando tutti a proposito delle sue condizioni dopo lo spiacevole incidente. “Dire che sto bene è un parolone, ma poteva andare peggio…”. Khady Gueye ha potuto udire anche le parole di supporto di suo fratello Mamadou che hanno migliorato ulteriormente il suo umore dopo quel terribile spavento per via dell’incidente: “Ora che ti sento va decisamente meglio…”.

Il video dell’incidente (senza conseguenze) a Kadhy Gueye nella prova leader potrebbe urtare la vostra sensibilità

Dal Live #Khady durante la prova leader si impiglia i capelli nel palo della ruota e inizia a gridare aiuto Bloccano la prova e la soccorrono #Aras gentile dice che non poteva aiutarla perché anche lui impigliato con la maglia e chiede sia lei la leader #isola pic.twitter.com/b86gR0JPva — 𓃭 ꫂ ၴႅၴ𐚁ᝰ.ᐟ ᯓ (@Sergio24101) May 26, 2024













