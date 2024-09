A causa del suo infortunio choc Ruslan Malinovskyi rischia di dover restare a lungo lontano dai campi di gioco. Tutto è accaduto durante il secondo tempo della partita con il Venezia, match della quinta giornata di Serie A. Erano passati un paio di minuti quando il calciatore ucraino, nel tentativo di liberare la difesa dopo il cross di Zampano dalla fascia destra, si è precipitato in scivolata verso il pallone, ma il piede sinistro è rimasto bloccato al terreno. La caviglia è rimasta in una posizione innaturale, dunque si è subito capito che si trattava di un grave infortunio purtroppo.

Infatti, anche se bisognerà attendere i risultati dei primi esami a cui verrà sottoposto, le immagini trasmesse da Dazn grazie alle telecamere posizionate a bordo campo non forniscono indicazioni rassicuranti riguardo le condizioni del calciatore. Gli stessi compagni di squadra e gli avversari si sono resi conto della gravità della situazione, motivo per il quale è stata subito richiamata l’attenzione dei sanitari del Genoa, che si sono fiondati in campo verso Malinovskyi.

INFORTUNIO MALINOVSKYI: L’ABBRACCIO DI GOLLINI

Ruslan Malinovskyi ha dovuto lasciare il campo in barella, fra gli applausi di incoraggiamento dei presenti allo Stadio Penzo, visto che non era nelle condizioni di rimettersi in piedi. Per quanto riguarda l’entità dell’infortunio, c’è chi ipotizza una frattura alla caviglia, ma si attendono riscontri dal Genoa. Comunque, segnaliamo il bellissimo gesto dei tifosi avversari, che si sono uniti agli applausi per il centrocampista dopo alcuni secondi di silenzio per lo choc che tutti hanno provato nell’assistere al terribile infortunio.

Così come è stato apprezzato l’abbraccio immediato di Pierluigi Gollini al calciatore, nel tentativo di rassicurarlo in un momento senza dubbio difficile per Malinovskyi, che infatti ha subito urlato dal dolore quando la caviglia gli è rimasta bloccata sul terreno di gioco. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, il centrocampista è stato portato d’urgenza in ospedale, da dove si spera arrivino notizie non brutte riguardo i tempi di recupero che saranno necessari prima di rivedere in campo l’ucraino.