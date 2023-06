Video/ Inghilterra Macedonia del Nord (7-0) gol e highlights: Saka incanta l’Old Trafford (19 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INGHILTERRA MACEDONIA DEL NORD: CHE GOLEADA!

L’Inghilterra non perde un colpo nelle qualificazioni a Euro 2024: quattro vittorie su quattro per gli uomini di Southgate che blindano il primo posto nel gruppo C con un’autentica goleada alla malcapitata Macedonia del Nord. Esatto, stiamo parlando della stessa Macedonia del Nord che un anno fa ci aveva buttato fuori a calci in culo dal mondiale in Qatar e che qui all’Old Trafford sembrava un gruppo di disperati che non sapendo come trascorrere la serata ha deciso di farsi prendere a pallonate dagli uomini di Southgate. In realtà nella prima mezz’ora gli ospiti tengono botta e in un paio di occasioni si affacciano addirittura in avanti con Ashkovski che prova ad avvicinarsi alla porta di Pickford prima di essere brutalmente murato da Maguire, mentre un cross di Trajkovski rischia di mettere in difficoltà Stones che se la cava in qualche modo spazzando via la sfera dalla propria area di rigore.

Risultati qualificazioni europei 2024, classifiche/ Diretta gol live score: rimonta Romania (19 giugno 2023)

Tuttavia, quando Kane trova il suo 57^ gol in nazionale, le gabbie si aprono e per gli attaccanti dell’Inghilterra diventa un gioco da ragazzi sfondare a ripetizione. Saka si prende la scena al 38’ quando la piazza sotto la traversa su assist di Walker, prima dell’intervallo arriva anche il tris che porta la firma di Rashford, servito magnificamente da Henderson. Il secondo tempo si trasforma in un monologo dei sudditi di Sua Maestà, l’attaccante dell’Arsenal segna altri due gol nel giro di appena tre minuti e si porta a casa il pallone con una tripletta che gli vale la standing ovation di tutto l’Old Trafford. La Macedonia del Nord accusa il colpo, Serafimov cerca in tutti i modi di anticipare Kane ma così facendo confeziona un assist perfetto per il nuovo entrato Phillips che ringrazia e gonfia la rete per la prima volta con la maglia della nazionale, riscattando in parte una stagione deludente dove è stato messo ai margini da Guardiola nel Manchester City. Bejtulai la combina grossa abbattendo Stones dentro l’area di rigore, Kovács indica il dischetto e così c’è tempo anche per la doppietta dell’attaccante del Tottenham che fissa il risultato sul 7-0.

Diretta/ Francia Grecia (risultato finale 1-0): vittoria di misura per i Bleus! (19 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INGHILTERRA MACEDONIA DEL NORD 7-0, IL TABELLINO

INGHILTERRA-MACEDONIA DEL NORD 7-0 (3-0)

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Alexander-Arnold, Rice (58’ Phillips), Henderson (58’ Gallagher); Saka (58’ Foden), Kane (74’ Wilson), Rashford (58’ Grealish). All.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; S. Ristovski (46’ Bejtulai), Zajkov (57’ Serafimov), D. Velkovski; Ashkovski, Elmas, Ademi (57’ Atanasov), Bardhi (67’ Dorian Babunski), Alioski; Trajkovski (57’ David Babunski), Nestorovski. All. Blagoja Milevski.

ARBITRO: István Kovács (ROU).

Diretta/ Inghilterra Macedonia del Nord (risultato finale 7-0): goleada all'Old Trafford (19 giugno 2023)

AMMONITI: 41’ Rice (I), 72’ Bejtulai (M), 77’ Phillips (I).

RECUPERO: 3’ pt, 0’ st.

MARCATORI: 29’ e 73’ rig. Kane (I), 38’, 48’ e 51’ Saka (I), 45’ Rashford (I), 64’ Phillips (I).

© RIPRODUZIONE RISERVATA