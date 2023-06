DIRETTA INGHILTERRA MACEDONIA DEL NORD/ Video streaming tv: quinto incrocio nella storia (19 giugno 2023)

DIRETTA INGHILTERRA MACEDONIA DEL NORD: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Inghilterra Macedonia del Nord sono appena quattro, e tutti fanno riferimento alle qualificazioni agli Europei – nello specifico le edizioni del 2004 e del 2008. I tre leoni non hanno mai perso e hanno ottenuto due vittorie, ma anche le affermazioni non sono mai state nette. Curiosamente, in casa l’Inghilterra ha due pareggi contro la Macedonia del Nord, che almeno sul suolo amico si può considerare una bestia nera: 0-0 nell’ottobre 2006, mentre quattro anni prima era finita con un bel 2-2 e tutti i gol arrivati nel primo tempo.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: super Finlandia! (19 giugno 2023)

Macedonia del Nord in vantaggio con Artim Sakiri e ripresa da David Beckham, nuovamente avanti con Vanco Trajanov ma raggiunta da Steven Gerrard. La vittoria più recente da parte della nazionale inglese è quella del settembre di 17 anni fa: come detto eravamo in terra balcanica e proprio qui alla National Arena Todor Proeški di Skopje. I tre leoni erano allenati da Steve McLaren, che poi avrebbe lasciato il posto a Fabio Capello; la partita era stata risolta da un gol che Peter Crouch aveva segnato dopo pochi secondi dall’inizio del secondo tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Ucraina Malta (risultato 0-0) streaming video tv: fuorigioco Vanat! (19 giugno 2023)

INGHILTERRA MACEDONIA DEL NORD STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Macedonia del Nord sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato ai clienti di Sky Sport sul canale Sky Sport Football (nel contenitore Diretta Gol Euro 2024), con l’emittente che metterà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video per Inghilterra Macedonia del Nord, che è attivabile grazie all’applicazione Sky Go.

INGHILTERRA MACEDONIA DEL NORD: SFIDA PER LE QUALIFICAZIONI EURO 2024

Inghilterra Macedonia del Nord, in diretta lunedì 19 giugno 2023 alle ore 20.45 presso il Wembley Stadium di Londra, sarà una sfida valida per la quarta giornata delle qualificazioni a Euro 2024. Inglesi lanciati dopo l’ultima, facile vittoria sul campo di Malta che ha mantenuto a punteggio pieno la Nazionale allenata da Southgate, tre vittorie contro Italia, Ucraina e Malta e un quarto successo sarebbe un pass anticipato non solo verso la qualificazione agli Europei ma anche per il primo posto nel girone.

Probabili formazioni Inghilterra Macedonia del Nord/ Quote: Harry Kane per la storia (19 giugno 2023)

La Macedonia del Nord ha invece subito una dolorosa rimonta in casa contro l’Ucraina, passando da 2-0 a 2-3 e ritrovandosi così a ridimensionare le proprie ambizioni di secondo posto, dopo che i macedoni avevano partecipato alla fase finale degli Europei del 2021. L’Inghilterra non ospita la Macedonia del Nord dal 7 ottobre 2006, erano sempre le qualificazioni agli Europei e in quel caso i macedoni imposero agli inglesi un pareggio a reti bianche.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA MACEDONIA DEL NORD

Le probabili formazioni della diretta Inghilterra Macedonia del Nord, match che andrà in scena al Wembley Stadium di Londra. Per l’Inghilterra, Gareth Southgate schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lunin, Konoplya, Matvienko, Popov, Mykolenko, Malinovski, Stepanenko, Zinchenko, Dovbyk, Mudryk. Risponderà la Macedonia del Nord allenata da Blagoja Milevski con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Dimitrievski; Velkovski, Musliu, Zajkov; S. Ristovski, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas; Nestorovski, Trajkovski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inghilterra Macedonia del Nord, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di qualificazione a Euro 2024. La vittoria dell’Inghilterra con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.11, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 8.50, mentre l’eventuale successo della Macedonia del Nord, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 21.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA