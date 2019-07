Video/ Inghilterra Usa (1-2): highlights e gol, Stati Uniti in finale ai Mondiali!

È la nazionale degli Stati Uniti la prima finalista del mondiale femminile di calcio. Nella prima semifinale che si è disputata al Parc OL di Lione la nazionale allenata da Jill Ellis ha battuto l’Inghilterra per 2 a 1 al termine di novanta minuti davvero emozionanti e per nulla scontati. Chi pensava che le statunitensi avrebbero fatto un sol boccone delle suddite di Sua Maestà si è dovuto ricredere, gli USA hanno trovato abbastanza presto la via del gol con Press che non ha fatto sentire per nulla, almeno nelle fasi iniziali della gara, l’assenza di Megan Rapinoe, la stella di questa kermesse iridata, finita in panchina a causa della tanta stanchezza accumulata nelle uscite precedenti. Grazie a Ellen White le inglesi hanno saputo rialzare subito la testa e ristabilire la parità nel punteggio, l’attaccante del Manchester City ha messo a segno la rete del momentaneo 1-1 che le ha consentito di agganciare a quota 6 reti nella classifica delle marcatrici Alex Morgan, la centravanti USA che ha poi firmato il gol decisivo, quello dell’2 a 1, con un gran colpo di testa sul cross di O’Hara che non ha lasciato scampo a Telford.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa gli Stati Uniti mancano il colpo del KO con Press che grazia il portiere avversario e pecca di egoismo non servendo delle compagne liberissime di concludere a rete e chiudere virtualmente i giochi. L’Inghilterra resta così a galla e si vede annullare dal VAR il gol del 2-2 messo a segno dalla White per un fuorigioco millimetrico che era sfuggito all’occhio umano del direttore di gara. Il VAR ha poi restituito il “favore” alle leonesse concedendo loro un calcio di rigore per il contatto in area tra la White e la Sauerbrunn (la peggiore nelle fila delle statunitensi), peccato che dagli undici metri la Houghton si sia fatta ipnotizzare dalla Naeher che è così diventata, assieme alla Morgan, l’eroina della serata. Finisce invece in malo modo la serata per la Bright che, già ammonita, entra con il piede a martello su un avversaria: secondo giallo e rosso inevitabili, oltre che sacrosanti. In inferiorità numerica l’Inghilterra alza bandiera bianca, gli USA pensano solo a tenere palla fino al triplice fischio che arriva allo scadere del 97′, e ora le favorite della vigilia attendono la vincente di Olanda-Svezia, in programma stasera alle ore 21.00 sempre al Parc OL.

VIDEO INGHILTERRA USA, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA