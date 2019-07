Diretta Inghilterra Usa/ Streaming video Rai: prima semifinale (Mondiali femminili)

Inghilterra Usa, in diretta dal Parc Olympique Lyonnais di Lione, è la prima semifinale dei Mondiali di calcio femminile 2019: si gioca alle ore 21:00 di martedì 2 luglio e si tratta di un’altra finale anticipata. Non è forse sbagliato dire che gli Stati Uniti, campioni in carica, partano ancora come favoriti ma la nazionale inglese in questo torneo ha mostrato davvero una grande solidità, schiantando Camerun e Norvegia con sei reti complessive e lasciando intendere di potersela e volersela giocare fino in fondo (non subiscono gol da 371 minuti e hanno una sola rete al passivo in tutti i Mondiali). D’altra parte però gli Usa hanno ancora una volta qualcosa in più, almeno sulla carta: certamente hanno faticato a portare a casa le due partite ad eliminazione diretta, vincendole entrambe per 2-1 contro Spagna e Francia, ma hanno anche dato la sensazione di poter fare la differenza quando necessario, sapendosi difendere (non senza affanni) e avendo una rosa che può sopperire a varie situazioni. Una cosa è sicura: la diretta di Inghilterra Usa si prospetta come una grande partita e per definire la finalista potrebbero non bastare 90 minuti. Andiamo allora a vedere in che modo le due nazionali potrebbero disporsi sul terreno di gioco di Lione, analizzando in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Usa sarà un appuntamento in chiaro per tutti: la partita infatti viene trasmessa su Rai Sport e sul gemello Rai Sport + e dunque sui canali 57 e 58 del telecomando. Sarà possibile assistere alla semifinale anche attraverso il sito www.raiplay.it con l’ausilio di PC, tablet e smartphone mentre i clienti della televisione satellitare avranno l’alternativa di Sky Sport Mondiali (canale 202) e del servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi sui propri dispositivi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA USA

Un solo ragionevole dubbio per Phil Neville, che in Inghilterra Usa deve decidere tra Stokes e Greenwood come terzino sinistro: favorita la prima e dunque la formazione dovrebbe essere la stessa che ha battuto la Norvegia, con Houghton e Bright a protezione del portiere Bardsley e Bronze, una delle migliori giocatori dei Mondiali di calcio femminile 2019, che agirà sulla destra. A centrocampo avremo la regia di Kirby con Walsh e Scott ai suoi lati, mentre nel tridente offensivo Ellen White, capocannoniere insieme a Kerr, Rapinoe e Morgan, sarà la punta centrale con Parris e Duggan che partiranno larghe sulla corsia. Anche gli Usa hanno pochi dubbi: Jill Ellis manda ancora Sauerbrunn e Dahlkember a protezione di Naeher, O’Hara e Dunn le laterali basse mentre a centrocampo il ballottaggio riguarda Lavelle e Horan, ma con la prima che ancora una volta dovrebbe partire come titolare. Ertz in cabina di regia, Mewis sarà un fattore importante anche e soprattutto sulle palle inattive e davanti comandano Alex Morgan e Megan Rapinoe (cinque gol a testa) con Christen Press rappresenta una validissima alternativa a Tobin Heath, tanto da essere stata preallertata già per i quarti di finale (dove ha giocato pochi minuti nel finale).

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per Inghilterra Usa, e le campionesse in carica sono favorite in maniera piuttosto consistente: vale infatti 1,90 volte la somma puntata il segno 2 per la loro vittoria, mentre per il successo delle inglesi il guadagno corrisponderebbe a 4,25 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X come sempre, vi permetterebbe di mettere in tasca una vincita pari a 3,45 volte quanto investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA