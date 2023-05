VIDEO/ Inter Atalanta (3-2) gol e highlights. Inzaghi Champions sicura (27 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INTER ATALANTA: NERAZZURRI LANCIATISSIMI!

Andiamo a vedere il video spettacolare dei gol e degli highlights di Inter Atalanta. L’Inter blinda la qualificazione in Champions e spegne i sogni di gloria dei bergamaschi, ormai fuori dalla corsa al quarto posto. Partenza pazzesca dell’Inter: dopo 2′ Lautaro Martinez lancia nello spazio Lukaku che buca la difesa atalantina e infila Sportiello a tu per tu per l’1-0. Al 4′ è già raddoppio con Barella che piazza sotto l’incrocio una respinta di Sportiello dopo un tentativo di Dimarco. All’8′ Acerbi regala a Calhanoglu il pallone del 3-0 ma la rete viene annullata per fuorigioco, al 14′ Sportiello deve togliere da sotto la traversa coi pugni una fucilata su punizione di Dimarco.

L’Atalanta prova ad allentare il dominio iniziale dell’Inter e al 23′ Onana deve compiere il suo primo intervento respingendo su Hojlund. Al 34′ punizione a due con Dimarco che tocca per Calhanoglu, col turco che manca d’un soffio il tris. Cresce però l’Atalanta nella parte finale del primo tempo. Al 35′ Onana devia in angolo su gran botta di Koopmeiners, sul conseguente corner finisce d’un soffio a lato un colpo di testa di Scalvini. L’Atalanta accorcia comunque al 37′, con Pasalic che gira a rete dall’interno dell’area di rigore. Bergamaschi in forcing ma si va all’intervallo con l’Inter avanti 2-1.

A inizio ripresa l’Inter prova a ripartire in maniera impetuosa così come fatto nel primo tempo. Al 7′ Lukaku veste i panni di assist-man per Lautaro Martinez che calcia trovando la deviazione in angolo di Toloi. Al 12′ è reattivo Sportiello ad alzare sopra la traversa una gran botta di Calhanoglu, subito dopo c’è un’ammonizione per Toloi. Al 16′ Lookman prende il posto di Pasalic nell’Atalanta, al 20′ non si chiude un’interessante combinazione tra il neo entrato e Koopmeiners, con i bergamaschi che provano ad alzare i ritmi a caccia del pareggio. Barella e Lautaro Martinez pungono ancora con l’Inter che gioca a gran ritmo e i nerazzurri trovano il tris al 32′: pallone col contagiri di Lukaku per Brozovic, che si fa accompagnare da Lautaro nel contropiede e appoggia l’argentino un pallone solo da spingere in rete per il 3-1. Girandola di cambi nel finale ma l’Atalanta non si arrende e al 91′ accorcia le distanze: punizione di Muriel sulla barriera, sulla ribattuta il colombiano la piazza sotto l’incrocio dei pali con Onana che può solo toccare. Finisce 3-2 per l’Inter.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INTER ATALANTA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Simone Inzaghi mettere il timbro sulla qualificazione in Champions era fondamentale per l’Inter: “Sono davvero soddisfatto, sono felice. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché quella con l’Atalanta era la partita più importante di queste 18 in 57 giorni. Abbiamo dovuto preparare la sfida con la Dea in soli due giorni. Giovedì ho dato alla squadra un giorno di riposo perché i miei giocatori erano stanchi dopo la finale, siamo rientrati alle cinque e mezza del mattino. Abbiamo ascoltato poco e lavorato tanto, sono soddisfatto. Ora serve riposare, abbiamo speso tanto e serve recuperare le energie, oltre a qualche infortunato. D’Ambrosio ha accusato qualche problemino stasera, ma sono cose normali. Speriamo di avere questi ragazzi a disposizione per la finale di Champions League“.

Per Gian Piero Gasperini era difficile per l’Atalanta fare meglio dopo un inizio così in salita: “Indubbiamente. L’Inter è partita con una carica incredibile, che subito non siamo riusciti a contrastare. Poi la squadra è venuta fuori bene, riaprendo la gara e standoci a lungo. E’ chiaro che partire 2-0 sotto non è mai facile. Vedremo a fine campionato. Ho un grande rapporto con la società, loro sanno le mie considerazioni. Quest’anno la gente è sempre stata vicina e, forse anche per questo, la squadra è andata oltre i proprio limiti e ha raggiunto una qualificazione europea molto bella per noi. Speriamo domenica di renderla ancora più bella“.

