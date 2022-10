DIRETTA INTER BARCELLONA/ Video streaming tv: a San Siro arbitra Slavko Vincic

DIRETTA INTER BARCELLONA: L’ARBITRO

E ora per la diretta di Inter Barcellona soffermiamoci sugli arbitri. Il fischietto principale sarà lo sloveno Slavko Vinčić con guardalinee Tomaz Klančnik e Andraz Kovačič. Il quarto uomo sarà invece Rade Obrenovič. In cabina Var troveremo invece due olandesi e cioè Pol van Boekel e Dennis Highler. Vinčić è nato a Maribor il 25 novembre del 1979. Il suo esordio nella Prva slovena arriva nel maggio del 2007 diventa invece internazionale nel 2010 con esordio nella sfida valida per la qualificazione all’Europeo Under 17 tra Galles e Turchia.

DIRETTA/ Inter Primavera Barcellona (risultato finale 1-6): incubo nerazzurro!

inter barcellonaNel 2020 terminò al centro di un vero e proprio caso. Fu arrestato in un casolare in Bosnia in un’indagine legata alla prostituzione. Fu un clamoroso e incredibile errore giudiziario visto che fu subito rilasciato dopo l’arresto considerato totalmente estraneo ai fatti e lì in quel luogo solo perché invitato a una cena. Quest’anno in Champions League ha già arbitrato la sfida Qarabag Viktoria Plzen valida per i preliminari lo scorso 17 agosto, il match terminò col risultato finale di 0-0.

Diretta/ Barcellona Viktoria Plzen (risultato finale 5-1): Lewandowski da copertina!

DIRETTA INTER BARCELLONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Barcellona sarà disponibile anche in chiaro per tutti su Canale 5 oltre che sui canali di Sky Sport per gli abbonati. Per la diretta streaming video di Inter Barcellona si aggiunge quindi anche Video Mediaset oltre alle possibilità garantite agli abbonati da Sky Go e Now TV. In alternativa ci sarà anche la possibilità fornita dalla piattaforma Infinity Plus di Mediaset: anche in questo caso la visione sarà in mobilità e bisognerà essere clienti del servizio.

INTER BARCELLONA: INZAGHI CREDE NEL RISCATTO!

Inter Barcellona, diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vinčić naturalmente allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano, con fischio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, martedì 4 ottobre 2022, si giocherà per la terza giornata del girone C della Champions League 2022-2023. Il fascino del match non ha bisogno di molte presentazioni, ma la diretta di Inter Barcellona sarà importante soprattutto per esigenze pratiche: si affrontano le due squadre attualmente appaiate al secondo posto con 3 punti, vincere sarebbe fondamentale, anche perché poi settimana prossima si giocherà al Camp Nou.

Probabili formazioni Inter Barcellona/ Quote: Inzaghi ha dubbi in mezzo

Finora il cammino è stato identico per Inter e Barcellona: vittoria contro il Viktoria Plzen e sconfitta contro il Bayern Monaco. La differenza è nei rispettivi campionati, dove il Barcellona è al comando insieme agli storici rivali del Real Madrid mentre l’Inter sta vivendo un periodo da incubo, confermato pure dall’ultima sconfitta casalinga contro la Roma. Invertire la rotta contro i catalani non sarà facile, ma avrebbe valore enorme anche dal punto di vista psicologico. Cosa ci dirà la diretta di Inter Barcellona?

PROBABILI FORMAZIONI INTER BARCELLONA

Nelle probabili formazioni per la diretta di Inter Barcellona non cambia il modulo 3-5-2 per Simone Inzaghi. In porta dovrebbe esserci Onana che finora ha giocato tutte le partite internazionali, davanti a lui nuovamente Acerbi dovrebbe essere favorito su De Vrij per giocare in mezzo a Skriniar e Bastoni, mentre sulle fasce ecco Dumfries a destra e Dimarco potrebbe essere favorito su Darmian a sinistra. A centrocampo, con Brozovic infortunato, potrebbe giocare Asllani al suo posto tra Barella e Calhanoglu (oppure Mkhitaryan), ma c’è anche la possibilità dello spostamento di Barella in posizione centrale, con Gagliardini mezzala. Infine in attacco non ci attendiamo sorprese, si dovrebbero vedere Dzeko e Lautaro Martinez.

Per i catalani, Xavi potrebbe avere qualche problema in difesa, dove ipotizziamo Garcia e Christensen centrali davanti a ter Stegen, con Sergi Roberto terzino destro e Jordi Alba a sinistra. A centrocampo c’è invece l’imbarazzo della scelta: De Jong e Pedri dovrebbero esserci, la terza maglia sembra in ballottaggio tra Kessié e Gavi, con il secondo che potrebbe avere la meglio sull’ex rossonero. Nel tridente invece Lewandowski è la certezza, con numeri già straordinari anche con il Barcellona; Dembélé potrebbe essere il titolare come ala destra, mentre a sinistra il ballottaggio riguarda Ferran Torres e Depay.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo per finire anche uno sguardo al pronostico su Inter Barcellona in base alle quote Snai. Il segno 2 per la vittoria esterna del Barcellona è considerato favorito e quotato a 1,80, mentre poi si sale a quota 3,85 sul segno X in caso di pareggio e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincessero i padroni di casa dell’Inter.











© RIPRODUZIONE RISERVATA