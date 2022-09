Video/ Inter Bayern Monaco (0-2) gol e highlights: Inzaghi a lezione da Nagelsmann

Lezione di calcio del Bayern Monaco che a San Siro umilia l’Inter vincendo per 2 a 0, un risultato che sta decisamente stretto ai campioni di Germania, come scopriremo nel video Inter Bayern Monaco 0-2. Le parate di Onana – che si è rivelato un’ottima alternativa a Handanovic che l’anno prossimo andrà per i 39 anni e non è più un giovanotto – hanno contribuito a tenere aperta una partita letteralmente dominata dagli uomini di Nagelsmann, le cui giocate hanno ubriacato i difensori nerazzurri. Sané, oltre a segnare la rete che ha sbloccato la contesa nella prima frazione di gioco, ha propiziato – in collaborazione con Coman – anche l’autogol di D’Ambrosio che nel disperato tentativo di fermare una grande azione di prima se l’è buttata dentro da solo.

Diretta/ Bruges Leverkusen (risultato finale 1-0): vincono i belgi!

CLICCA QUI PER IL VIDEO INTER BAYERN MONACO

Un passivo che poteva essere molto più pesante per la Beneamata, che nella ripresa ha comunque avuto l’occasione di accorciare le distanze prima con Dzeko e poi con Correa che sciupa un pallone magistralmente recuperato da Gagliardini e grazia Neuer. Poteva essere l’episodio che ci avrebbe regalato un gran finale, invece resta l’amara consapevolezza che al gruppo di Inzaghi mancano ancora diversi step per raggiungere il livello delle big d’Europa. Diventa ancora più in salita la strada per gli ottavi di Champions League, considerando che nel gruppo C c’è anche il Barcellona di un certo Lewandowski, che in Baviera hanno già dimenticato. Contro il Viktoria Plzen l’imperativo categorico è vincere per blindare almeno il terzo posto e sperare di andare avanti almeno in Europa League.

Diretta/ Tottenham Marsiglia (risultato finale 2-0): buona la prima per mister Conte!

VIDEO INTER BAYERN MONACO 0-2, LE DICHIARAZIONI

Al di là dell’autogol, Danilo D’Ambrosio ha dato tutto per arginare lo strapotere della corazzata tedesca: “Sapevamo che sarebbe stata tosta, il Bayern Monaco è tra le favorite per la vittoria finale. Da parte nostra abbiamo fatto una buona prestazione creando pure qualche occasione, purtroppo appena gli abbiamo concesso un po’ di spazi non ci hanno lasciato scampo. Penso sempre che l’ossessione batta il talento, per cui dovremo lavorare duramente, senza sosta. Noi non molliamo un centimetro, faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi”.

Diretta/ Atletico Madrid Porto (risultato finale 2-1): finale incandescente al Wanda!

Per Simone Inzaghi il Bayern Monaco è una bestia nera, sin dai tempi della Lazio: “Nei primi 20 minuti eravamo troppo contratti, abbiamo trovato di fronte una squadra straordinaria, una delle più forti del mondo, e questo non ci ha aiutato. Soltanto sullo 0-1 ci siamo un po’ sciolti, nella ripresa abbiamo sfiorato il gol con Dzeko e Correa, serviva la partita perfetta per sperare di far risultato”.

VIDEO INTER BAYERN MONACO 0-2, IL TABELLINO

INTER-BAYERN MONACO 0-2 (0-1)

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Skriniar (72′ De Vrij), Bastoni (72′ Dimarco); Dumfries (72′ Darmian), Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu (81′ Gagliardini), Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko (71′ Correa). All. Simone Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt (75′ Upamecano), L. Hernandez (84′ Stanisic), Davies; Kimmich, Sabitzer (61′ Goretzka); Coman (75′ Gnabry), Muller, Sané; Mané (84′ Musiala). All. Julian Nagelsmann.

ARBITRO: Clément Turpin (FRA).

AMMONITI: 41′ De Ligt (BM), 90′ Dimarco (I).

RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 25′ Sané (BM), 66′ aut. D’Ambrosio (BM).











© RIPRODUZIONE RISERVATA