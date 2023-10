Video/ Inter Benfica (1-0) gol e highlights: Thruam batte un super Trubin (Champions League, 3 ottobre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS INTER BENFICA: NERAZZURRI IN CRESCENDO

Video, gol e highlights Inter Benfica, gara valevole per la seconda giornata del Gruppo D di Champions League vinta dai nerazzurri di misura grazie al timbro di Thuram nella ripresa. La prima azione capita sulla testa di Dumfries che, servito perfettamente da Calhanoglu, manda alto da ottima posizione. La risposta dei lusitani è immediata con il tiro di Aurners respinto da Sommer sul suo palo mentre verso il quarto d’ora Di Maria prova il gol olimpico ma si infrange sulla traversa. Tra i giocatori dell’Inter quello più pericoloso in questo primo tempo è senza dubbio Dumfries che però anche al 18′ vanifica una ghiotta occasione. La prima frazione si conclude con un bel tiro da fuori di Barella deviato in angolo da Trubin.

DIRETTA/ Dortmund Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (4 ottobre 2023)

Nella ripresa è un Inter molto più ordinata e all’arrembaggio con Dumfries che per la terza volta non trova nemmeno la porta da ottima posizione. Al minuto cinquantacinque si vede Lautaro che con un tiro di mezzo esterno colpisce la traversa, pareggiando il conto dei legni. Per il gol è solo questione di tempo visto che un minuto più tardi Barella serve in profondità Dumfries, l’olandese scarica in mezzo per Thuram che di prima intenzione beffa Trubin per l’1-0. Qualche istante più tardi arriva anche il raddoppio, ma l’autore del gol Dimarco si trovava in netta posizione di fuorigioco. Lautaro Martinez ci prova in tutti i modi ma prima un grande Otamendi salva la conclusione a botta sicura dell’argentino e successivamente Trubin mette a referto l’ennesima gran parata, sempre su Lautaro, facendo rimanere a galla i suoi fino alla fine. Sacrificio inutile poiché il Benfica non riesce in alcun modo a superare Sommer e i nerazzurri, dopo il pari spagnolo con la Real Sociedad, riesce a vincere la prima partita di questa Champions League. Tutto rimandato per il Benfica che rimane a zero punti e zero gol.

DIRETTA/ Celtic Lazio Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Youth League, 4 ottobre 2023)

VIDEO INTER BENFICA, IL TABELLINO

INTER-BENFICA 1-0

RETE: 17′ st Thuram

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (28′ st Darmian), Barella (47′ st Klaassen), Calhanoglu (39′ st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (39′ st Carlos Augusto); Lautaro, Thuram (28′ st Sanchez). All. Inzaghi

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah (23′ Araujo), Otamendi, Morato, Bernat (35′ st Cabral); Joao Neves, Kokçu (24′ st Musa); Di Maria (35′ st Jurasek), Aursnes, Rafa Silva (23′ st Chiquinho); David Neres. All. Schmidt

ARBITRO: Makkelie (Olanda)

AMMONITI: Lautaro, Barella, Dumfries, Asllani

Onana, clamorosa papera in Manchester United-Galatasaray/ Video, nuovo “scivolone” per l'ex Inter

INTER BENFICA, IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS











© RIPRODUZIONE RISERVATA