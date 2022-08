Video/ Inter Cremonese (risultato 3-1) gol e highlights: Inzaghi torna alla vittoria

L’Inter torna alla vittoria dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio, calando il tris contro una Cremonese generosa ma difensivamente ingenua, come scopriremo nel video Inter Cremonese 3-1. Inter subito pericolosa con una punizione battuta da Dimarco dopo 3′ col pallone che esce fuori d’un soffio. La Cremonese prova comunque a rispondere giocando a viso aperto, la squadra di Alvini però va a battere un calcio d’angolo e al 12′ subisce un contropiede sanguinoso: Radu respinge corto sulla conclusione di Dzeko e Correa si avventa insaccando il pallone dell’1-0. Al 14′ Handanovic è attento su una conclusione di Dessers ma la grande occasione per il pareggio la Cremonese ce l’ha al 21′, col portiere sloveno dei nerazzurri che evita la rete di Pickel. Il gol sblocca l’Inter che nella seconda metà del primo tempo appare completamente padrona della partita e si distende in avanti con grande efficacia. La Cremonese prova a tornare in sella sfruttando la velocità di Okereke ma è costretta a capitolare ancora al 38′. Correa apre bene il gioco per Calhanoglu che pennella un cross perfetto per Barella: pazzesca conclusione del centrocampista nerazzurro che al volo piazza il pallone sul secondo palo, dove Radu non può arrivare.

La Cremonese inizia il secondo tempo con Zanimacchia in campo al posto di Ascacíbar. Dopo 3′ grigiorossi pericolosi con un colpo di testa di Aiwu che esce di poco, quindi al 10′ Lautaro Martinez prende il posto di Correa nell’Inter. Ammonito Dessers, poi al 14′ un tentativo mancino di Zanimacchia manca di poco il bersaglio. L’Inter sembra comunque in pieno controllo della situazione, ancora Dessers pericoloso con una conclusione acrobatica mentre al 21′ viene ammonito Aiwu per un fallo su Calhanoglu. Il 3-1 viene firmato da Lautaro Martinez al 75′ che segna di potenza, sfondando letteralmente sulla marcatura di Vasquez e infilando Radu. I grigiorossi riescono comunque a realizzare il gol della bandiera con una bella conclusione a giro di Okereke proprio allo scadere.

Soddisfatto Simone Inzaghi che tiene ancora d’occhio il mercato dell’Inter: “Credo che abbiamo fatto una buona partita giocando in maniera concentrata, aggressiva, determinata. Era quello che mi aspettavo dalla squadra e dai ragazzi. Abbiamo avuto due giorni e mezzo per preparare una gara contro un avversario non facile da affrontare. Siamo stati bravi a portarci in vantaggio e a raddoppiare, controllando poi bene la partita. Tutte le partite portano sempre delle scelte per noi allenatori, oggi ne ho cambiati 4-5 rispetto a Roma, abbiamo tante gare ravvicinate e d’ora in poi sarà così, servirà ruotare molto. Contro la Cremonese, contro squadre che giocano questo tipo di calcio, le gare sono dispendiose. I ragazzi oggi hanno speso tanto, a inizio secondo tempo abbiamo provato a gestire il possesso palla, ma non è mai facile riuscirci contro le squadre che giocano così. Non so nulla sulla partenza di Gosens, sono preoccupato perché ho detto che ci manca un difensore centrale e che avremo partite ogni due giorni e mezzo. Ho riferito a chi di dovere che mi manca un centrale, serve fare qualcosa. La società sa tutto, abbiamo bisogno di aggiungere un difensore“.

Per Max Alvini e la Cremonese ancora elogi ma niente punti: “Abbiamo fatto tutto noi, parecchio noi. Il primo gol è un nostro errore tecnico e se concedi all’Inter poi vieni punito. Abbiamo concesso tanto e non abbiamo concretizzato tante palle gol. Siamo stati bravi a reggere all’inizio, poi quando abbiamo trovato le giuste distanze abbiamo preso il primo gol su un nostro calcio d’angolo. La partita l’abbiamo sempre tenuta in bilico, la differenza sta nella qualità tecnica ma dal punto di vista delle idee e del gioco la Cremonese non ha assolutamente demeritato. Gliel’abbiamo indirizzata noi la partita“.

