Diretta Inter Cremonese/ Streaming video tv: Inzaghi per ripartire subito (Serie A)

DIRETTA INTER CREMONESE: PRONTO RISCATTO NERAZZURRO?

Inter Cremonese è diretta dal signor Francesco Fourneau, e si gioca alle ore 20:45 di martedì 30 agosto: possiamo considerare questa partita come un anticipo nella 4^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023, soprattutto ci presenta temi interessanti. L’Inter è partita forte con due vittorie, ma poi ha subito una sconfitta per certi versi anche netta sul campo della Lazio: Simone Inzaghi sa di potersi giocare lo scudetto e fare strada in Champions League, ma naturalmente deve rivedere qualcosa nel suo credo e intanto ha anche perso Romelu Lukaku, che si è infortunato nel corso del match all’Olimpico.

La Cremonese ha ricevuto tanti elogi per come ha giocato le prime tre partite di campionato, ma il problema è che ha sempre perso: battuta di misura anche dal Torino, adesso la neopromossa va alla ricerca di quei punti che in Serie A mancano da 26 anni, consapevole che salvarsi sarà durissima ma anche con la certezza di avere dei punti fermi sui quali lavorare. Questi i temi principali nella diretta di Inter Cremonese; adesso, aspettando che la partita di San Siro prenda il via, possiamo andare a fare qualche rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

INTER CREMONESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Cremonese non è prevista sui canali tradizionali della nostra televisione: questa, per la 4^ giornata di Serie A, è una delle partite che non sono trasmesse sulla televisione satellitare e quindi l’unica opzione disponibile è quella della piattaforma DAZN. Gli abbonati potranno dunque seguire le immagini di Inter Cremonese in diretta streaming video: per farlo dovranno naturalmente utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure in alternativa scaricare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CREMONESE

Abbiamo già detto che Lukaku non giocherà la diretta Inter Cremonese: uno dei cambi di Inzahgi sarà quindi forzato, al fianco di Lautaro Martinez ci sarà Dzeko che è favorito su Joaquin Correa. Poi turnover quasi massiccio, perché arrivano derby e Bayern in pochi giorni: ecco allora Darmian e Gosens sulle corsie laterali di centrocampo, ma anche la possibile prima da titolare per Asllani come regista basso, affiancato da Barella e Calhanoglu con il turco che tornerà dal primo minuto. In difesa, davanti ad Handanovic, D’Ambrosio è candidato a giocare: l’ex Torino può prendere il posto di De Vrij o Alessandro Bastoni, il che ci dice che Skriniar dovrebbe andare verso la conferma.

La Cremonese di Massimiliano Alvini sarà disposta con il 3-4-1-2: qualche cambio ci sarà anche qui, magari non in attacco anche se Di Carmine e Daniel Ciofani insidiano comunque Dessers e Okereke. Zanimacchia dovrebbe agire tra le linee come trequartista, alle spalle di due tra Pickel, Escalante e Ascacibar che saranno gli interni di un centrocampo completato dagli esterni Ghiglione e Valeri; in difesa comanda Bianchetti, ai suoi lati Aiwu e Lochoshvili con portiere Ionut Radu, per lui gara speciale perché è un ex dell’Inter e ha ancora sulla coscienza quel clamoroso e decisivo errore di Bologna…

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Inter Cremonese. Nella partita della 4^ giornata di Serie A il segno 1 per la vittoria dei nerazzurri vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,14 volte quanto messo sul piatto, mentre con l’ipotesi del pareggio – regolata dal segno X – la vostra vincita ammonterebbe a 8,75 volte la giocata. Il segno 2, sul quale puntare per il successo esterno dei grigiorossi, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 18,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.











