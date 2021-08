Video/ Inter Dinamo Kiev (3-0): gol e highlights. Dzeko subito a segno in nerazzurro

Un’ottima Inter batte nettamente la Dinamo Kiev (3-0) all’U-Power Stadium di Monza, nell’ultima amichevole prima dell’esordio in campionato di sabato prossimo contro il Genoa. Edin Dzeko è la novità della serata: l’acquisto del centravanti bosniaco è stato ufficializzato poche ore prima del match e il giocatore è sceso in campo per la prima volta con i suoi nuovi compagni, dando l’avvio all’azione del primo gol. Il racconto: scambio stretto ai limiti dell’area, palla dentro per Sensi, che di tacco rifinisce per l’accorrente Barella. Il destro del neo campione d’Europa è imprendibile per Bushchan. I nerazzurri sono pimpanti, aggrediscono gli ucraini e sono padroni del gioco nella prima mezz’ora.

RISULTATI COPPA ITALIA/ Diretta gol live: Venezia e Toro ok ai rigori!

Poi, quando decidono di rifiatare, e arretrano il loro raggio di azione, si affidano esclusivamente alle ripartenze con ficcanti contropiedi e proprio su uno di questi trovano il raddoppio con Dzeko; l’ex Wolfsburg, servito in campo aperto da Barella, dribbla il portiere ucraino con un tocco morbido, prima di depositare nella rete ormai sguarnita. Si va, dunque negli spogliatoi con un meritato doppio vantaggio.

Diretta/ Torino Cremonese (risultato finale 4-1 dcr) sbagliano Ciofani e Castagnetti

INTER DINAMO KIEV: IL SECONDO TEMPO

Nella seconda frazione, Inzaghi risparmia 45′ al nuovo acquisto e inserisce in avanti Pinamonti, sempre più prossimo alla cessione. L’Inter abbassa notevolmente i ritmi, ma rimane padrona del gioco, con Brozovic e Sensi sugli scudi. Proprio quest’ultimo realizza la terza rete, raccogliendo una respinta corta su un tiro all’interno dell’area di rigore e beffando il poco reattivo Bushchan con un destro rasoterra. La Dinamo Kiev delude molto, tanto che è parso un test troppo agevole per la compagine campione d’Italia.

Inzaghi può dirsi tuttavia soddisfatto di quanto visto, ma da sabato si farà sul serio e c’è da credere che il Genoa di Davide Ballardini non si presenterà a San Siro in tenuta vacanziera, come invece sono apparsi gli ucraini, già impegnati nel loro campionato e, di conseguenza, non molto motivati a giocare un’amichevole nel caldo umido della Brianza.

Diretta/ Venezia Frosinone (risultato finale 9-8): decisivo l'errore di Gatti!