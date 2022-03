Video/ Inter Fiorentina (1-1) gol e highlights: Dumfries risponde a Torreira

VIDEO INTER FIORENTINA 1-1

L’Inter frena anche con la Fiorentina e si allontana dal Milan che ora dista sei lunghezze, gli highlights del video Inter Fiorentina 1-1 ci illustrano la partita. Alla rete siglata da Torreira ha replicato Dumfries. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Calhanoglu sta giocando in mezzo al posto di Brozovic. Prima occasione per i nerazzurri! Dzeko lancia in profondità per Dumfries, tiro che trova l’opposizione di Biraghi. Poi Perisic crossa ma Venuti la mette in angolo. Terracciano blocca facile sul cross. Saponara trova Gonzalez che calcia dalla distanza e trova la risposta di Handanovic. Fiorentina che sta provando ad impostare dopo un buon inizio dell’Inter. Cross di Castrovilli con Piatek che prova la girata vincente ma calcia male. Saponara calcia con il destro da fuori area, Handanovic blocca in due tempi. Trascorsi quindici minuti di gara, buona gara della Fiorentina fino ad ora. Grande chiusura di Skriniar su Saponara! Castrovilli recupera la sfera e serve il compagno di squadra chiuso dallo slovacco. Successivamente Saponara perde troppo tempo nella conclusione.

Su angolo bella conclusione di Vidal che viene chiusa di nuovo in angolo. Terracciano non esce benissimo ma D’Ambrosio manca il tocco vincente. Gonzalez e Handanovic si scontrano, per fortuna non ci sono conseguenze per entrambi. Grandissimo cross di Dumfries per Vidal che impatta in semi-rovesciata ma non trova la porta! Un rimpallo favorisce Dzeko che si presenta da solo contro Terracciano, l’estremo difensore mura il tentativo. Milenkovic si prende il giallo dopo il fallo su Dzeko a centrocampo. Lautaro Martinez trova il gol ma si alza la bandierina che annulla per netto fuorigioco. Fiorentina che prova a calciare per tre volte e viene sempre chiusa. Ultimo tentativo di Biraghi che spara altissimo. Dumfries prova a servire Dzeko, cross troppo lungo. Termina la prima frazione senza alcun recupero.

SECONDO TEMPO

Doppia occasione per i padroni di casa! Gonzalez sbaglia ad impostare, Dzeko serve di testa Vidal che trova la grande parata di Terracciano. Palla a Barella che non trova la porta. Torreira! La sblocca la Fiorentina! Secondo gol consecutivo per il centrocampista dopo quello contro il Bologna! Castrovilli serve per Gonzalez che a sua volta la mette in mezzo per Torreira che con il destro trafigge Handanovic! Vediamo ora come reagirà la compagine guidata da Simone Inzaghi. Vidal imbuca per Perisic, sul cross bravo Terracciano nell’uscita. Dumfries! Arriva il pareggio dell’Inter! Perisic serve l’assist del pari all’olandese che di testa anticipa Duncan e riequilibra il match. Intanto giallo per Saponara dopo il fallo su Barella. Fiorentina che sbaglia in contropiede, ci prova Perisic che calcia troppo centrale. Terracciano per poco non si fa soffiare il pallone da Dzeko in impostazione! Cosa ha rischiato l’estremo difensore dei viola! Venuti tocca Lautaro Martinez in area e indica il dischetto, ma c’è prima una chiamata al VAR. Chiffi rivede l’azione e cambia giustamente decisione.

Giallo per D’Ambrosio dopo un fallo commesso in precedenza su Torreira, intanto Saponara aveva provato a servire Piatek che non ci arriva. Terracciano e Dezko si scontrano, resta a terra il bosniaco che sembra in grado di proseguire. Nella Fiorentina entra Ikonè per Saponara. Nell’Inter entra Sanchez per Dzeko. Entra anche Correa per Lautaro Martinez, quindici minuti alla fine. Inter che sta provando ad attaccare in questi ultimi minuti di gara per non perdere altro terreno nella lotta scudetto. Vediamo se i cambi sortiranno effetti positivi. Nell’Inter entrano intanto anche Dimarco e Gosens al posto di Bastoni e Perisic. Gosens punta sulla fascia Ikonè bravo a chiuderlo. Dimarco la mette in mezzo ma Milenkovic interviene bene e spazza. Arriva Correa che commette fallo su Venuti. Biraghi per poco non serve Dumfries, bravo Terracciano a salvare. Ci prova Barella, tiro debole. Vidal ci prova con il destro al volo ma viene murato da Igor. Sanchez a botta sicura con Biraghi che devia in angolo con un miracolo! Quattro i minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Grande occasione in contropiede per Ikonè! Handanovic lo chiude e salva l’Inter.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic, Bastoni (35′ st Dimarco), Skriniar, D’Ambrosio; Perisic (35′ st Gosens), Vidal (45′ st Caicedo), Calhanoglu, Barella, Dumfries; L. Martinez (29′ st Sanchez), Dzeko (29′ st Correa). A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Darmian. Allenatore: Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Igor, Milenkovic (46′ st Martinez Quarta), Biraghi; Duncan, Torreira, Castrovilli; Saponara (29′ st Ikoné), Piatek (46′ st Cabral), Gonzalez (46′ st Callejon). A disposizione: Rosati, Dragowski, Maleh, Terzic, Odriozola, Sottil, Nastasic, Kokorin. Allenatore: Italiano

ARBITRO: Chiffi di Padova

MARCATORI: 5′ st Torreira (F), 10′ st Dumfries (I)

NOTE: Ammoniti: D’Ambrosio (I); Milenkovic, Saponara (F). Recupero: 0′ pt, 5′ st

