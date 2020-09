Video/ Inter Lugano (5-0): highlights e gol, doppietta di Lautaro in amichevole

Il video di Inter Lugano 5-0 racconta la partita giocata dai nerazzurri al Suning Training Center: la prima amichevole alla ripresa della stagione 2020-2021 si è risolta con una goleada a favore della squadra di Antonio Conte, che ha dominato sul piano del risultato ma deve sicuramente rivedere qualcosa in termini di gioco e fase difensiva. Il tecnico salentino ha iniziato con un 3-5-2 classico, dando campo ad Alessandro Bastoni e Skriniar in difesa con Ranocchia, davanti ad Handanovic; sugli esterni il nuovo acquisto Hakimi e Dalbert tornato dal prestito alla Fiorentina, in mezzo la regia di Sensi con Barella e Gagliardini, davanti la coppia formata da Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. La partita è stata sbloccata al 4’ minuto da Dalbert, sulla buona iniziativa di Hakimi: tap-in vincente sulla conclusione dell’ex Borussia Dortmund e Real Madrid, uno dei migliori di questa uscita. Purtroppo, poco dopo l’Inter ha perso Barella: contusione a braccio e spalla, il centrocampista ha provato a stringere i denti ma è stato sostituito da Agoumé, non sembra nulla di grave ma chiaramente le condizioni sono da verificare. A quel punto è salito in cattedra il Lugano, che ha anche colpito un palo al quarto d’ora di gioco; la difesa nerazzurra ha retto, e così la fase offensiva si è scatenata.

VIDEO INTER LUGANO: LA GOLEADA

Nel video di Inter Lugano vediamo allora come i nerazzurri siano riusciti a centrare la goleada: nel giro di due minuti Lautaro Martinez ha infilato una doppietta con una bella conclusione personale e poi in una combinazione veloce con Sanchez. Poi, ancora prima che finisse il primo tempo, ancora Hakimi ha propiziato l’autorete di Akos Kecskés. Nel secondo tempo Conte ha rivoluzionato la sua squadra: dentro Romelu Lukaku ed Eddie Salcedo, campo per i rientranti Nainggolan e Perisic insieme ad Ashley Young, Brozovic e Eriksen, poi De Vrij a completare la difesa con D’Ambrosio e Kolarov. Il quinto gol è arrivato subito: iniziativa di Lukaku che è stato steso da Osigwe, il portiere del Lugano è stato spiazzato per il pokerissimo dell’Inter. Che ha anche trovato la sesta rete con lo stesso attaccante belga, ma in posizione di fuorigioco; nell’ultima mezz’ora il Lugano ha provato a segnare se non altro il gol della bandiera senza riuscirci, l’Inter ha rischiato di dilagare mancando però qualche buona occasione. Un’amichevole sicuramente positiva per i nerazzurri, soprattutto per il risultato; nei prossimi test, contro Carrarese e Pisa, Conte proseguirà nel suo lavoro in vista della stagione ufficiale che sta per arrivare.