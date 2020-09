Video/ Inter Pisa (7-0): highlights e gol. Nerazzurri a valanga! (Amichevole)

Nuovo clamoroso successo da parte della formazione nerazzurra, nell’ultimo test estivo in vista della nuova stagione della Serie A: come si vende nel video, l’Inter di Conte ha battuto con un sonoro 7-0 il Pisa di mister D’Angelo, tra le mura dello Stadio San Siro. Dopo la manita firmata contro il Lugano, ecco che i nerazzurri fanno ancora un’altra scorpacciata di gol, fornendo pure segnali veramente incoraggianti verso i prossimi impegni (1^ turno il prossimo 30 settembre), e dando indicazioni importanti per quello che sarà il prossimo 11 titolare del tecnico pugliese. Questo fin dalle prime battute del match amichevole: si parte dal primo minuto con il trittico Bastoni-Kolarov-D’Ambrosio, con Hakimi subito lanciato in mediana e Eriksen ritrovato come trequartista puro alle spalle di Lukaku e Lautaro. Un undici di livello dunque che fin da subito dà le prime risposte: è infatti già al quinto minuto che Lukaku rompe gli indugi firmando il primo gol del match, ma presto lo seguono a rete anche Gagliardini e Lautaro Martinez. Al 20’ a siglare il poker è Eriksen, mentre toccherà a Lautaro Martinez forare ancora due volte lo specchio dei pisani prima dell’intervallo. È dunque dal 6-0 in favore dell’Inter che si riparte nel secondo tempo, con gli entrambi gli schieramenti che cambiano volto, visti corposi cambi dalla panchina (ben cinque per ogni squadra). Cambiano i protagonisti ma non cambia il copione del match nel secondo tempo, dove sono ancora i milanesi a tenere salire le redini della partita. Nella ripresa però l’Inter si accontenta di firmare solo il 7-0: a mettere la palla a segno è Eriksen, davvero protagonista in questa amichevole (che è parso più un allenamento per i padroni di casa) contro il Pisa. Il danese, ricollocato sulla trequarti ha fornito ottime prestazioni, significative se si considerano le trame di calciomercato della Pinetina (con il possibile approdo a milano di Vidal). In ogni caso, è un 11nerazzurro in buona forma quello che abbiamo visto ieri nel test match contro il Pisa: c’è dunque grande ottimismo per il debutto nella Serie A 2020-21.

IL TABELLINO

INTER-PISA 7-0

Marcatori: 5′ Lukaku; 11′ Gagliardini; 15′, 35′ e 37′ Lautaro; 20′ e 29′ st Eriksen.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (1′ st Radu 97); 33 D’Ambrosio, 95 Bastoni (20′ st Pirola 31), 11 Kolarov; 98 Hakimi (20′ st Dalbert 29), 23 Barella (20′ st Agoumé 32), 5 Gagliardini, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku (20′ st Salcedo 19), 10 Lautaro (20′ st Sanchez 7). A disposizione: 27 Padelli, 6 de Vrij, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 37 Skriniar, 44 Nainggolan, 77 Brozovic. Allenatore: Antonio Conte.

PISA: 1 Perilli (1′ st Loria 22); 2 Birindelli (1′ st Pisano 3), 8 Caracciolo (1′ st Belli 4), 14 Marin (30′ st Pompetti 5), 19 Vido (1′ st Masucci 26), 23 Lisi (30′ st Sibilli 17), 24 Varnier, 27 Gucher (1′ st Siega 7), 30 De Vitis (1′ st Soddimo 10), 31 Marconi (30′ st Minesso 11), 33 Benedetti. A disposizione: 12 Kucich, 15 Zammarini, 25 Masetti, 36 Fischer. Allenatore: Luca D’Angelo.

Arbitro: Bonacina. Assistenti: Consonni, Bernasso.

