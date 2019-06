Video/ Inter Roma primavera (3-0): highlights e gol, nerazzurri in finale!

I nerazzurri di Madonna volano in finale per il titolo italiano del campionato primavera: come emerge nel video di Inter Roma primavera, i milanesi trovano la vittoria in semifinale con un sonoro 3-0 che condanna i capitolini. E’ stato quindi un match quindi davvero entusiasmante per i fan dei nerazzurri che gioiscono per la terza finale di fila per lo scudetto raggiunta: qui affronteranno il 14 giugno l’Atalanta, regina del campionato con la prima piazza al termine della fase regolare Ma prima di guardare alla finale vediamo che è successo solo ieri pomeriggio in campo: fin dalle prime battute infatti l’Inter primavera è andata a caccia del gol mentre i ragazzi della lupa faticavano a trovare i giusti spazi. La vera prima marcatura del match però arriva su iniziativa arbitrale: al 24’ infatti viene assegnato un rigore all’Inter e Colidio dal dischetto non sbaglia. La goleada nerazzurra si consuma poi nella ripresa: al 80’ è Esposito a ferire la difesa della Roma primavera, mentre al 91’ è sempre il bomber di Castellammare a trovare il gol , questa volta in seguito a rigore concesso per fallo di Cargnelutti (espulso).

IL TABELLINO

Inter Roma: 3-0 (1-0 pt)

INTER (5-3-2): Dekic; Grassini (59 Persyn), Zappa, Nolan (K), Rizzo, Corrado; Gavioli (69 Gianelli), Pompetti (83 Roric), Schirò; Colidio (69 Esposito), Salcedo (83 Vergani). A disp.: Pozzer, Stankovic, Merola, Ntube, Van den Eynden, Attys, Mulattieri All.: Madonna

ROMA (4-3-3): S. Greco; Parodi (77 Silipo), Cargnelutti(K), Bianda (86 Trasciani), Semeraro (64 Besuijen); Darboe, Pezzella, F. Greco; D’Orazio, Celar (86 Bucri), Cangiano (64 Estrella) A disp.: Cardinali, Santese, Nigro, Bove, Buttaro, Simonetti, Tripi All.: De Rossi

ARBITRO: Alberto Santoro (ME)

AMMONITI: 26 Pompetti (I) fallo su Cangiano, 73 Darboe (R) simulazione in area di rigore

ESPULSI: 90 Cargnelutti (R)[fallo su ultimo “uomo”

RECUPERO: 1′ p.t. – 4′ s.t.

NOTE: al 7° minuto di gioco la Roma ha preso una traversa con Celar

VIDEO INTER ROMA PRIMAVERA, HIGHLIGHTS





