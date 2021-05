Video/ Inter Sampdoria (5-1): highlights e gol. Lautaro firma la manita!

L’Inter festeggia la scudetto asfaltando la Sampdoria per cinque reti ad uno. Per i nerazzurri hanno siglato Gagliardini, Sanchez, doppietta, Pinamonti e Lautaro Martinez. La Sampdoria con Keità ha messo a segno la rete della bandiera. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Augello perde la sfera, recupera Young che assiste per Gagliardini che la mette in rete! Il match si sblocca dopo appena quattro minuti. Ci prova Hakimi, Colley chiude alla grande e salva. Azione personale di Hakimi che arriva fino al limite dell’area di rigore e calcia, grandissima la risposta di Audero. Hakimi sta arando la fascia. Sanchez pesca Hakimi che tira addosso ad Audero, ma era in fuorigioco. Raddoppia Sanchez! Gagliardini serve un grande assist per il cileno che non sbaglia, Inter sul velluto. Giallo per Tonelli dopo un fallo su Lautaro Martinez. Candreva! La riapre la Sampdoria! Jankto serve per Candreva che da due passi la mette in rete ma il tocco decisivo è quello di Keita. Arriva la doppietta di Sanchez! Hakimi serve il cileno che gira in porta non lasciano scampo ad Audero. Prova Hakimi la conclusione ma viene murato. La prima frazione termina con l’Inter avanti per tre reti ad uno.

IL SECONDO TEMPO

Pinamonti! L’Inter cala il poker! Barella serve per il centravanti che da due passo la mette in rete. Abbiamo superato l’ora di gioco con l’Inter che ha ormai chiuso la gara. La Sampdoria sta provando a siglare la seconda rete della bandiera. Inter però in pieno controllo di gara, intanto arriva il giallo per Adrien Silva. La conclusione di Barella viene fermata con un braccio. Rigore per l’Inter! Sulla palla ci va Lautaro Martinez che cala il pokerissimo! Candreva crossa ma Radu blocca facilmente. Quagliarella calcia con il sinistro ma trova la facile parata del portiere avversario. Bella giocata di Sensi che supera Candreva ma poi calcia male. L’arbitro manda le due squadre sotto la doccia senza concedere alcun recupero.

IL TABELLINO

INTER SAMPDORIA 5-1 (3-1 PT)

MARCATORI: 4′ pt Gagliardini (I), 26′ pt Sanchez (I), 35′ pt Keita (S), 36′ pt Sanchez (I), 16′ st Pinamonti (I), 25′ st Lautaro Martinez (I, su rig.)

INTER (3-5-2): Handanovic (1′ st Radu); D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen (11′ st Brozovic), Gagliardini (16′ st Barella), Young; Sanchez (10′ st Pinamonti), Lautaro (28′ st Sensi). A disposizione: Padelli, de Vrij, Lukaku, Perisic, Darmian, Skriniar. Allenatore: Antonio Conte.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli (1′ st Yoshida), Colley, Augello; Candreva, Thorsby (1′ st Ekdal), Adrien Silva, Jankto (1′ st Damsgaard); Ramirez (1′ st Verre); Keita (28′ st Quagliarella). A disposizione: Letica, Torregrossa, Askildsen, Regini, Gabbiadini, Ferrari, Leris. Allenatore: Claudio Ranieri.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

NOTE: Ammoniti: Tonelli, Bereszynski (S). Recupero: 0′ pt, 0′ st.

