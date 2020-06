Video/ Inter Sassuolo (3-3): highlights e gol, che beffa per i nerazzurri! (Serie A)

Studiando il video di Inter Sassuolo 3-3 scopriamo una partita davvero interessante: uno spettacolo, esattamente quanto era successo nella sfida di andata. Questa volta ai nerazzurri è mancato il quarto gol, e così è arrivato un pareggio che rischia seriamente di essere costato lo scudetto. Già al 4’ minuto le cose si erano messe male: incursione centrale di Djuricic, assist per Francesco Caputo, diagonale sull’uscita di Handanovic e gol. Vantaggio per il Sassuolo, che con qualche ripartenza avrebbe anche potuto raddoppiare; tuttavia l’Inter si è rialzata presto, ha sfiorato il gol con Alexis Sanchez e Biraghi e poi lo ha trovato su rigore, trasformato da Romelu Lukaku per il fallo di Boga su Skriniar. Addirittura, nel tempo di recupero i nerazzurri hanno trovato il ribaltone: Cristiano Biraghi, tra i migliori in campo, ha dialogato benissimo con Sanchez e trovato la porta. L’Inter è così andata negli spogliatoi in vantaggio, e con l’inerzia del tutto a favore avendo inflitto un colpo durissimo all’avversario. Nella ripresa si pensava che la squadra di Antonio Conte potesse chiudere la pratica, ma così non è stato.

VIDEO INTER SASSUOLO: IL SECONDO TEMPO

Anzi: nella ripresa di Inter Sassuolo i nerazzurri hanno lasciato per strada l’occasione di ottenere i 3 punti. La traversa che Gagliardini ha colpito sul 2-1, dopo la pronta respinta di Consigli, suonava già leggermente come un campanello d’allarme e infatti il Sassuolo è riuscito a pareggiare su rigore, ingenuo il fallo di Ashley Young su Muldur e dal dischetto Domenico Berardi non ha sbagliato. Sul 2-2 però è venuto fuori il vero spirito combattivo dell’Inter, e del suo allenatore Conte: alla prima occasione utile, un calcio di punizione, Candreva ha scodellato sul secondo palo dove Borja Valero con grande intelligenza si è liberato dalla marcatura e ha segnato il terzo gol. Quello della vittoria, ragionevolmente: mancavano 3 minuti al 90’ e il colpo pareva essere un ko tecnico. Al 90’ invece un angolo per il Sassuolo ha portato alla fucilata da fuori di Haraslin, sulla quale Giangiacomo Magnani ha messo il piede riuscendo a impattare la partita. Per l’Inter una doccia più che ghiacciata: la Juventus si porta a +8, vero che le giornate da disputare sono ancora 11 ma sicuramente la corsa allo scudetto per i nerazzurri si complica estremamente. Nel recupero, la beffa oltre il danno: espulso Skriniar, che sarà squalificato per la prossima partita.

INTER SASSUOLO, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





© RIPRODUZIONE RISERVATA