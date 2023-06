Video/ Inter Spal U18 (1-3) gol e highlights: gli estensi si confermano Campioni d’Italia (13 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INTER SPAL U18: DOMINIO DEGLI SPALLINI

La Spal under 18 si conferma campione d’Italia superando l’Inter per tre reti ad uno. Grandissimo protagonista Longoni che firma una doppietta di pregevole fattura. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Ci prova Quieto da fuori area ma non inquadra la porta. Ci prova ancora l’Inter, questa volta con Owusu, palla fuori. Siamo giunti al quindicesimo minuto di gara, poche le emozioni al Riviera delle Palme.

Ci prova la Spal con Carbone, tentativo impreciso. Carbone! La sblocca la Spal! Tiro in area dopo l’inserimento dalla sinistra che termina all’incrocio dei pali. Inter che sta attaccando a testa bassa, si difende bene la Spal. Bovo calcia da fuori area, palla altissima. Inter che ci sta provando molto da fuori area, manca la precisione. Quieto ci prova direttamente da punizione, ottima la risposta di Martelli in angolo. Longoni! Raddoppia la Spal! Bellissimo sinistro da fuori area che termina all’incrocio dei pali. Guercio! La riapre l’Inter! Da calcio d’angolo il difensore non lascia scampo a Martelli. Termina la prima frazione di gioco.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INTER SPAL U18, IL SECONDO TEMPO

Inter che approccia bene questa ripresa a caccia del pari. Longoni! Doppietta per il tre a uno della Spal! Sponda di Franzoni in area per il compagno di squadra che con il sinistro in area la mette in rete. Servizio in profondità per Owusu che calcia con il sinistro e per un soffio non trova la porta. Di Maggio di testa a colpo sicuro, Martelli si esibisce in una grandissima parata. Quindici minuti alla fine, Spal che si difende con ordine.

Stabile pesca Tamiozzo in area, ottima elevazione di testa ma manca la precisione. Cinque i minuti di recupero, Spal pronta alla festa. Termina il match, gli estensi si confermano campioni d’Italia.

