Video/ Inter Verona (2-1): highlights e gol. Tre punti per Conte con Barella

Nella 12^ giornata di Serie A l’Inter soffre ma vince in rimonta col risultato di 2-1, dimenticando l’amara serata di Dortmund e riprendendosi la testa della classifica in Serie A, in attesa di Juventus-Milan di domenica sera. Il Verona conferma quanto di buono fatto vedere in questo inizio di stagione, mettendo alle corde i nerazzurri soprattutto nel primo tempo. Come si vede nel video di Inter Verona, la sfida non inizia a ritmi elevatissimi, al primo affondo vero è il Verona a passare al 18′: Zaccagni trova un varco in area e Handanovic lo stende in uscita. Calcio di rigore che Verre trasforma con freddezza. Inter scossa dallo svantaggio, vicina al pareggio prima con un diagonale di Lukaku che esce d’un soffio a lato, poi con una conclusione a girare di Brozovic che colpisce la traversa. Prima dell’intervallo Vecino sembra trovare la traiettoria giusta, ma Silvestri toglie il pallone dalla linea, con la goal line technology che conferma la bontà dell’intervento del portiere veronese.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa l’Inter riesce però a cambiare passo, aumenta la pressione e sfiora il pari con Lautaro Martinez e Lukaku prima di trovarlo al 20′ con Vecino, che si conferma specialista sui colpi di testa su cross di Lazaro. I nerazzurri insistono, Silvestri si oppone a Bastoni con un gran rilfesso, poi su un retropassaggio sciagurato di Amrabat è Lukaku a sprecare cercando un improbabile pallonetto di testa. All’Inter serve un guizzo e l’acuto lo trova Barella al 38′ della ripresa, strepitosa conclusione a girare e gol del 2-1 liberatorio per i tifosi nerazzurri. Il Verona ci prova fino alla fine e al 92′ Stepinski, servito da Lazovic, manca la palla buona per il pari. Sospiro di sollievo per Conte e decima vittoria in dodici partite per l’Inter.

VIDEO INTER VERONA, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA