Diretta Inter Verona/ Streaming video tv: Conte spera nel sorpasso (Serie A)

Inter Verona, diretta dal signor Paolo Valeri, sabato 9 novembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri di nuovo in campo dopo le polemiche scaturite dalla rimonta subita in Champions League sul campo del Borussia Dortmund, che ha scatenato i malumori del tecnico Antonio Conte. In campionato però dopo la vittoria di Bologna l’Inter resta a -1 dalla vetta e non può permettersi tentennamenti, unica squadra in Serie A finora capace di tenere i ritmi della capolista Juventus. A San Siro arriva un Verona che con 15 punti nelle prime 11 partite ha sicuramente stupito, dopo aver riacciuffato la massima serie nella scorsa stagione vincendo la finale play off contro il Cittadella. Anche gli scaligeri sono reduci da una settimana di polemiche dopo il caso degli ululati razzisti a Balotelli che ha portato alla chiusura di un settore dello stadio Bentegodi nella prossima partita casalinga, ma la squadra di Juric vuole stupire sul campo anche a Milano, forte della miglior difesa del campionato assieme a quella della Juventus.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Verona, sabato 9 novembre 2019 alle ore 18.00, sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale numero 202 del satellite, Sky Sport Serie A. Tutti gli abbonati alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming video via internet, seguendo attraverso l’app SkyGo la partita tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Inter Verona, sabato 9 novembre 2019 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. L’Inter allenata da Antonio Conte schiererà un 3-5-2: Handanovic, Bastoni, De Vrij, Skriniar, Lazaro, Barella, Brozovic, Sensi, Candreva, Lukaku, Lautaro. 3-4-2-1 per il Verona guidato in panchina da Ivan Juric: Silvestri; Rrahmani, Empereur, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Salcedo; Stepinski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Inter Verona la formazione di casa. Quota per la vittoria interna proposta a 1.30, eventuale pareggio offerto a una quota di 5.25 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 9.50. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 1.65 l’over 2.5 e quotato 2.20 l’under 2.5.



