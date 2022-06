Video/ Irlanda Ucraina (0-1) gol e highlights: primi 3 punti per gli ospiti!

VIDEO IRLANDA UCRAINA, LA PARTITA

L’Ucraina batte l’Irlanda a domicilio e conquista i primi 3 punti in questa Nations League, mentre la squadra di casa rimane il fanalino di coda del girone, a quota 0. Nel primo tempo gli irlandesi dominano in lungo ed in largo per oltre 30 minuti, probabilmente approfittando di una nazionale ucraina ancora scossa per la drammatica sconfitta contro il Galles nella finale dello spareggio per partecipare ai Mondiali del 2022. Quando negli ultimi 15 minuti della prima frazione di gioco, però, si accende il talento di Mudryk, i gialloblù trovano addirittura il gol con Kacharaba, ma il VAR annulla tutto per offside.

Nella ripresa la squadra ospite trova immediatamente il vantaggio, al minuto 47, con una punizione insidiosissima di Tsygankov: il pallone rimbalza in mezzo all’area, ma nessuno riesce a deviare la sfera, che beffa Kelleher e si infila proprio all’incrocio dei pali. Un po’ di fortuna, dunque, per la formazione ucraina, che trova l’1-0 in maniera rocambolesca. Nella seconda parte del secondo tempo l’Irlanda prova ad assaltare l’area dei gialloblù, ma manca precisione e buona sorte: al 78esimo minuto Duffy colpisce la traversa con un poderoso colpo di testa. Decisivo anche l’intervento di Lunin. Il match termina 1-0 in favore dell’Ucraina all’Aviva Stadium.

VIDEO IRLANDA UCRAINA, IL TABELLINO

Irlanda Ucraina 0-1 (0-0)

IRLANDA: Kelleher C., Christie C. (dal 24′ st Browne A.), Collins N., Cullen J., Duffy S., Egan J. (dal 17′ st O’Shea D.), Hendrick J., Knight J., Ogbene C. (dal 33′ st Hamilton C.), Robinson C. (dal 24′ st Obafemi M.), Stevens E. (dal 24′ st McClean J.). A disposizione: Talbot J., Travers M., Browne A., Ebosele F., Hamilton C., Hourihane C., Keane W., McClean J., Molumby J., Obafemi M., O’Shea D., Parrott T. Allenatore: Kenny S..

UCRAINA: Lunin A., Bondar V., Dovbyk A. (dal 35′ st Sikan D.), Kacharaba T. (dal 27′ st Karavaev O.), Mudryk M. (dal 27′ st Pikhalyonok O.), Mykolenko V., Popov D., Shaparenko M., Sydorchuk S. (dal 43′ st Ignatenko D.), Syrota O., Zubkov O. (dal 1′ st Tsygankov V.). A disposizione: Pyatov A., Riznyk D., Ignatenko D., Karavaev O., Malinovsky R., Matviienko M., Pikhalyonok O., Sikan D., Sobol E., Tsygankov V., Zabarnyi I., Zinchenko O. Allenatore: Petrakov O..

Reti: al 2′ st Tsygankov V. (Ucraina).

Ammonizioni: al 9′ st Cullen J. (Irlanda) al 32′ st Mykolenko V. (Ucraina).











