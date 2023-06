Video/ Israele Repubblica Ceca U21 (1-0) gol e highlights: Gandelman la decide di testa (Europei 2023)

VIDEO ISRAELE REPUBBLICA CECA U21 (1-0): RISULTATO A SORPRESA

La sorpresa Israele supera di misura la Repubblica Ceca grazie alla rete siglata di testa da Gandelman ed approda ai quarti di finale degli Europei Under 21. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. Giorno parte in contropiede e serve Turgeman in area che la mette fuori. Karabec per Kusej, tiro che viene respinto. Infortunio per Vitik che deve lasciare il campo, al suo posto Vlcek. Spinge Israele che con una vittoria centrerebbe i quarti di finale.

Zamburek ci prova da fuori area, sfera che termina fuori. Siamo giunti alla mezzora di gioco, non si sblocca la gara. Azulay calcia da punizione, la sfera non inquadra lo specchio della porta. Si difende bene la Repubblica Ceca, mancano cinque minuti alla fine della prima frazione di gara. Turgeman serve fuori area Gandelman che si coordina male e calcia fuori. La prima frazione termina a reti bianche.

VIDEO ISRAELE REPUBBLICA CECA U21: IL SECONDO TEMPO

Fila ci prova da fuori area ma calcia malissimo. Israele attacca ma con poca precisione, la Repubblica Ceca si difende in maniera ordinata e si avvicina ai quarti di finale. Giallo ai danni di Revivo dopo un brutto fallo. Danek per Fukala in area, il tiro destinto all’angolino viene parato. Khalaili calcia in area ma non trova la porta.

Gandelman! La sblocca Israele! Gloukh la mette in mezzo e trova il colpo di testa vincente del compagno di squadra. Repubblica Ceca che ora attacca a testa bassa a caccia del gol qualificazione. Gloukh in contropiede, palla fuori. Termina il match, festa Israele che approda ai quarti di finale.

