Diretta Italia Belgio Under 21/ Diretta streaming video Rai: sfida decisiva (Europei)

Italia Belgio Under 21, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, si gioca questa sera sabato 22 giugno alle ore 21.00 e sarà una sfida valevole come match della terza giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2019 che vengono disputati proprio in Italia. Si chiude la fase a gironi con questo Italia Belgio Under 21 che è diventato una sfida cruciale per gli azzurrini, dopo l’inopinata sconfitta interna contro la Polonia. Solo una vittoria consentirebbe alla squadra di Di Biagio di proseguire l’avventura, ma la certezza arriverà solo conoscendo il risultato dell’altra partita tra i polacchi e la Spagna, che avevamo battuto all’esordio suscitando grandi aspettative. Il Belgio proverà a non chiudere senza punti la sua esperienza europea, deludente considerando che i giovani Diavoli Rossi erano discretamente quotati alla vigilia.

DIRETTA STREAMING VIDEO TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Italia Belgio Under 21 sarà visibile in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre sul canale numero 1 ovvero Rai Uno. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito RaiPlay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO UNDER 21

Aspettando il calcio d’inizio di questa interessante partita, possiamo analizzare in maniera più accurata quelle che sono le probabili formazioni di Italia Belgio Under 21, partita in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia questa sera, sabato 22 giugno alle ore 21.00. I belgi scenderanno in campo con un 4-4-2 schierato con De Wolf; Cools, Faes, Bornauw, Cobbaut; Mangala, Heynen, Schrijvers, Bastien; Lukebakio, Mbenza. Risponderà l’Italia con un 4-3-3 che dovrebbe prevedere questi titolari: Meret; Adjapong, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Italia favorita per la vittoria contro il Belgio. Quota per il segno 1 fissata a 6.50 da Bet365, quota per il segno X offerta a 4.40 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 1.50 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.56 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.45 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



