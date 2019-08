Video/ Italia Serbia (3-0) highlights: trionfo azzurro, si va a Tokyo 2020! (volley)

Il video di Italia Serbia ci racconta una partita di volley dominata per 3-0 dagli azzurri. L’Italia di Blengini, dopo la qualificazione della Nazionale femminile ai giochi olimpici di Tokyo 2020, regala un altro sorriso allo sport di casa nostra. In una sorta di spareggio contro la Serbia arriva infatti una prestazione maiuscola che permette l’approdo alla competizione che si terrà in Giappone. Rispetto alla gara precedente disputata contro l’Australia, Blengini sceglie Antonov e Anzani in luogo di Lanza e Russo. Nel primo set gli azzurri mettono subito le cose in chiaro, grande precisione sia in battuta che in difesa con i serbi in affanno. Giannelli dirige la sinfonia sbagliando pochissimo ed insieme a lui salgono in cattedra Zaytsev 6 punti e Juantorena 4. Per la Serbia è notte fonda con il primo set che termina 22-15 per l’Italia. Nel secondo set un grandissimo diagonale di Antonon fa capire subito che la concentrazione degli azzurri è al massimo. Quando Zaytsev con una battuta punto fissa il punteggio sul 16-13 i serbi iniziano ad accusare un altro vistoso calo. La panchina di Atanasijevic certifica la serata difficile degli avversari che subiscono un 25-18 che lascia poco spazio ai sogni. Nell’ultimo set la Serbia utilizza tutta la panchina cercando di fermare l’onda azzurra ma stasera c’è troppa differenza in termini di grinta e voglia di chiudere il discorso. L’Italia conquista, insieme al terzo set, la sua 12a partecipazione consecutiva ai Giochi Olimpici: partecipa infatti consecutivamente dal 1976 e festeggia questa grande serata con la gente di Bari che ha onorato alla grande gli azzurri.

VIDEO ITALIA SERBIA: LE DICHIARAZIONI

L’Italia del volley strapazza la Serbia con un netto tre a zero che non lascia scampo agli avversari. Prestazione maiuscola che permette ai ragazzi di mister Blengini di raggiungere la qualificazione alle olimpiadi di Tokyo 2020. Proprio mister Blengini ha espresso la sua felicità attraverso i microfoni della Federvolley: “Andiamo alle Olimpiadi! Ce lo diciamo da tanto tempo, era il nostro obiettivo attorno al quale girava la nostra estate. Siamo pieni di soddisfazione, siamo orgogliosi di noi stessi. Stasera ci godiamo la nostra vittoria e da domani mattina inizieremo a pensare a come proseguire. Siamo stati molto bravi a resistere nel terzo set perché le onde delle emozioni in queste partite sono dietro l’angolo. Abbiamo retto mentalmente, credo abbiamo fatto una partita non solo di grande volontà e aggressività ma anche di testa”.

VIDEO ITALIA SERBIA: GLI HIGHLIGHTS





