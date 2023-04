Video/ Juve Stabia Audace Cerignola (2-2) gol e highlights: finisce pari (Serie C)

VIDEO JUVE STABIA AUDACE CERIGNOLA (2-2): LA PARTITA

Un punto a testa per Juve Stabia ed Audace Cerignola, al termine di questa gara valida per la trentottesima ed ultima giornata di Serie C, Girone C, dove le due squadre hanno potuto studiarsi in vista del primo turno di playoff che tra pochi giorni le vedrà nuovamente contro. Nel primo tempo partono forte le vespe, che trovano il vantaggio al 12esimo minuto di gioco: contropiede perfetto avviato da Dell’Orfanello, che pesca Ricci sull’out di sinistra. Da quella posizione arriva un traversone perfetto sul secondo palo, con Silipo che si coordina e con un tocco morbido incrocia in rete. Gol meraviglioso e 1-0 meritato.

Diretta/ Juve Stabia Audace Cerignola (risultato finale 2-2): un punto a testa!

Passano dieci minuti, ed i gialloblù raddoppiano: calcio d’angolo pennellato da Scaccabarozzi e zampata da vero bomber di Caldore, che aggiorna il punteggio sul 2-0. Nel finale della prima frazione di gioco si sveglia improvvisamente la formazione pugliese, che trova il pareggio nel recupero: doppio miracolo di Barosi su Malcore, azione che va avanti e palla che rimbalza di fronte a Capomaggio, che al volo da fuori area la incastra all’incrocio dei pali. Una perla. Nel secondo tempo ritmi frizzanti per il primo quarto d’ora di gioco, con il Cerignola che prova a trovare il pareggio senza successo. I ritmi calano drasticamente, ed ancora una volta nel finale Malcore impatta il risultato.

VIDEO JUVE STABIA AUDACE CERIGNOLA (2-2): IL TABELLINO

JUVE STABIA: Barosi D., Altobelli D., Caldore M., Dell’Orfanello U., Gerbo A. (dal 8′ st Carbone L.), Maggioni T., Pandolfi L., Ricci M. (dal 17′ st Rosa A.), Scaccabarozzi J. (dal 35′ st Maselli S.), Silipo A. (dal 17′ st D’Agostino G.), Vimercati A.. A disposizione: Aprea G., Esposito M., Saviano A., Carbone L., Ceccarini F., Cinaglia D., D’Agostino G., Maselli S., Picardi M., Rosa A.

AUDACE CERIGNOLA: Saracco U., Allegrini G. (dal 41′ st Giofre P.), Bianco R. (dal 31′ pt D’Ausilio M.), Capomaggio G., Coccia G. (dal 18′ st Achik I.), D’Andrea F. (dal 18′ st Samele L.), Langella C., Ligi A., Malcore G., Miguel Angel (dal 18′ st Ruggiero Z.), Russo L.. A disposizione: Fares G., Trezza S., Achik I., Blondett E., D’Ausilio M., Giofre P., Inguscio A., Mengani E., Montini M., Olivera F., Righetti S., Ruggiero Z., Samele L., Tascone M.

Reti: al 12′ pt Dell’Orfanello U. (Juve Stabia) , al 22′ pt Caldore M. (Juve Stabia), al 45’+5 pt Capomaggio G. (Audace Cerignola) , al 43′ st Malcore G. (Audace Cerignola) .

Ammonizioni: al 13′ st Caldore M. (Juve Stabia), al 45’+2 st Altobelli D. (Juve Stabia), al 21′ pt Capomaggio G. (Audace Cerignola), al 45’+2 pt Langella C. (Audace Cerignola).













