Diretta/ Juve Stabia Audace Cerignola (0-0) video streaming tv: fase di studio!

DIRETTA JUVE STABIA AUDACE CERIGNOLA (RISULTATO 0-0): FASE DI STUDIO

Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, la Juve Stabia ospita l’Audace Cerignola in questa gara valida per la trentottesima ed ultima giornata di Serie C, Girone C, dove i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta contro il Messina, mentre i pugliesi hanno vinto entrambi gli ultimi due turni di campionato contro Crotone e Latina.

Video/ Messina Juve Stabia (1-0) gol e highlights: decide Ferrini al 51' (Serie C)

Fase di studio in questi primi 5 minuti, con le due squadre che non hanno più molti stimoli da questa stagione, ma non vogliono chiudere la regular season con una sconfitta. Partita destinata a salire di ritmo con il passare dei minuti, con le due formazioni che potranno interpretare il proprio gioco in maniera più libera e senza pressioni.

Video/ Audace Cerignola Latina (2-1) gol e highlights: decisivo Achik! (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA AUDACE CERIGNOLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Juve Stabia Audace Cerignola, partita valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie C, girone C. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano la sfida tra due squadre invischiate nella lotta play-off. La formazione campana, reduce dalla sconfitta patita a Messina, si ritrova al tredicesimo posto a quota quarantacinque punti (dodici vittorie, nove pareggi, sedici sconfitte) e ha bisogno di un successo per sperare in un posto negli spareggi promozione.

DIRETTA/ Messina Juve Stabia (risultato finale 1-0): 100' di fuoco, decide Ferrini!

Gli ospiti dell’Audace Cerignola invece, a quota cinquantanove punti (sedici vittorie, undici pareggi, dieci sconfitte) sono al quinto posto e ambiscono al sorpasso nei confronti del Picerno per posizionarsi meglio nella griglia play-off. Allo stesso tempo, però, i pugliesi non possono permettersi passi falsi visto che il Foggia insegue ad una sola lunghezza di distanza. (Giulio Halasz)

JUVE STABIA AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Audace Cerignola non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Juve Stabia Audace Cerignola sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

JUVE STABIA AUDACE CERIGNOLA: PUNTI IMPORTANTI!

Juve Stabia Audace Cerignola, in diretta alle ore 17.30 di domenica 23 aprile 2023 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, è una gara valida per la 38° giornata del girone C di Serie C. Si tratta di una delle poche partite in cui ci si gioca qualcosa: i padroni di casa il possibile ingresso nei playoff, gli ospiti il quarto posto.

La Juve Stabia condivide il decimo posto a quota 45 punti con Taranto, Potenza e Virtus Francavilla, ma è penalizzata dalla classifica avulsa. Nell’ultimo turno è arrivato il ko per 1-0 contro il Messina. L’Audace Cerignola condivide invece il quarto posto con il Picerno a quota 59 punti, ma è dietro negli scontri diretti. Due successi di fila per i gialloblu: 0-1 contro il Crotone e 2-1 contro il Latina.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA AUDACE CERIGNOLA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Audace Cerignola al via tra pochi istanti. Partiamo dai campani, in campo con il 4-3-3: Barosi, Maggioni, Cinaglia, Caldore, Dell’Orfanello, Gerbo, Ricci, Mignanelli, Rosa, Zigoni, Silipo. Passiamo adesso alla compagine pugliese, il modulo è il consueto 3-5-2: Saracco, Ligi, Allegrini, Blondett, Coccia, Miguel Angel, Capomaggio, Langella, Russo, Montini, Malcore.











