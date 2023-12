Video/ Juve Stabia Benevento (1-0) gol e highlights: rete di Bellich in avvio! (Serie C, 3 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVE STABIA BENEVENTO: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti la Juve Stabia supera il Benevento per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Pagliuca partono bene prendendo presto in mano il controllo delle operazioni e riuscendo anche a passare in vantaggio subito al 13′ grazie alla rete messa a segno da Bellich, autore di un colpo di testa vincente su assist di Buglio. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Andreoletti crescono e forzano Thiam alla parata sia al 23′ su Ferrante che al 24′ su Improta.

Lo stesso Thiam chiude bene evitando un pericolo per i suoi compagni verso il 39′. Nel secondo tempo le Vespe vanno a caccia del raddoppio al 58′ con Andreoni, pericoloso pure in precedenza, ma i giallorossi non stanno a guardare e ci riprovano al 59′ con Improta e cogliendo anche un palo con Romeo al 60′. Nell’ultima parte dell’incontro gli stregoni sciupano un’opportunità importante per ripristinare l’equilibrio calciando alto con Pinato nel recupero al 90’+3′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Stefano Nicolini, proveniente dalla sezione di Brescia, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Pagliuca, Buglio, Banchini, Thiam e Piscopo da un lato, Karic, Ferrante e Pinato dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo sedicesimo turno di campionato permettono alla Juve Stabia di salire a quota 35 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Benevento non si muove, rimanendo fermo a 29 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVE STABIA BENEVENTO: IL TABELLINO

Juve Stabia-Benevento 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 13′ Bellich(J).

Assist: 13′ Buglio(J).

JUVE STABIA (4-3-2-1) – Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli; Meli, Leone, Buglio; Romeo, Piscopo; Candellone. A disp.: Esposito, Signorini, Baldi, D’Amore, Folino, La Rosa, Picardi, Vimercati, Gerbo, Guarracino, Marranzino, Maselli, Ruggiero, Bentivegna, Rovaglia. All.: Guido Pagliuca.

BENEVENTO (3-5-2) – Paleari; El Kaouakibi, Capellini, Berra; Improta, Karic, Talia, Agazzi, Benedetti; Bolsius, Ferrante. A disp.: Nunziante, Manfredini, Masciangelo, Terranova, Rillo, Viscardi, Kubica, Pinato, Tello, Ciano, Marotta, Sorrentino, Carfora. All.: Matteo Andreoletti.

Arbitro: Stefano Nicolini (sezione di Brescia).

Ammoniti: 4′ Pagliuca(J); 21′ Buglio(J); 25′ Karic(B); 44′ Banchini(J); 71′ Thiam(J); 73′ Piscopo(J); 84′ Ferrante(B); 90′ Pinato(B).

