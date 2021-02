Video/ Juve Stabia Catania (1-1) gol e highlights: Maldonado risponde a Scaccabarozzi

Diamo un’occhiata al video con gli highlights e i gol di Juve Stabia-Catania 1-1, partita valevole per la ventiduesima giornata di Serie C girone C. C’era grande attesa al Menti di Castellammare per il debutto di Marotta nelle fila delle vespe gialloblu, l’ex-attaccante del Vicenza è stato tra i protagonisti anche se deve ancora assimilare gli schemi di mister Padalino. I suoi ragazzi chiudono il primo tempo meritatamente in vantaggio, grazie alla rete di Scaccabarozzi che batte Confente approfittando della deviazione di Giosa che spiazza il suo portiere. Etnei in evidente difficoltà soprattutto sulle palle inattive, non a caso i pericoli maggiori arrivano dai calci piazzati. Le mosse di Raffaele a inizio ripresa – che toglie Dall’Oglio e Izco per inserire Zanchi e Golfo e rendere la sua squadra ancora più offensiva – si riveleranno comunque efficaci e – ironia della sorte – il pari arriva proprio su punizione: Maldonado frantuma la barriera e il pallone trafigge anche Russo, ingannato dal tocco decisivo proprio di Marotta che lascia subito il segno, ma nella porta sbagliata. Tutto da rifare per i padroni di casa che non hanno più le energie per ripartire, anche gli ospiti chiudono in affanno con Zanchi che si fa male alla coscia sinistra ma resta stoicamente in campo per non lasciare i suoi in inferiorità numerica avendo già esaurito i cinque cambi a disposizione. Un risultato che probabilmente scontenta tutti, visto che il Catania mantiene sì il quarto posto ma resta a -4 dall’Avellino fermato dal Bisceglie, mentre la Juve Stabia resta a centro classifica: serve una media punti decisamente più alta per puntare ai play-off.

VIDEO JUVE STABIA-CATANIA 1-1, LE DICHIARAZIONI

Le parole di Giuseppe Raffaele ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo approcciato bene la prima mezz’ora, poi nell’ultimo quarto d’ora del primo ci siamo rilassati troppo dando agli avversari la possibilità di punirci. Molto meglio invece nella ripresa dove abbiamo creato almeno tre palle gol nitide e potevamo anche vincere. Siamo comunque contenti del pari, non è facile fare punti su questo campo. Nel complesso sono soddisfatto della prestazione anche se secondo me potevamo raccogliere di più. Le assenze di Russotto, Pinto e Piccolo non ci hanno facilitato, inoltre neanche Zanchi stava benissimo ma poi l’ho dovuto schierare per forza nel secondo tempo, i tanti impegni ravvicinati ci hanno messo alle corde”. Le dichiarazioni di Pasquale Padalino: “La prestazione dei ragazzi mi è piaciuta, hanno dimostrato di avere grande personalità contro un avversario forte e degno di rispetto. Ovviamente quando hai la vittoria in mano poi ci rimani male se gli avversari ti rimontano, il Catania comunque ha fatto il suo e non meritava di perdere. A pochi giorni di distanza dalla vittoria contro la Vibonese non era facile giocare altri novanta minuti all’attacco, l’importante era muovere la classifica e non interrompere la striscia di risultati positivi. Cosa ci manca per i play-off? Il girone di ritorno è appena cominciato, siamo pienamente in corsa dobbiamo solo essere più concreti e portare a casa il risultato anche soffrendo le pene dell’inferno”.

VIDEO JUVE STABIA-CATANIA 1-1, IL TABELLINO

JUVE STABIA-CATANIA 1-1 (1-0)

JUVE STABIA (3-5-2): Russo; Mulè, Troest (87’ Garattoni), Esposito; Scaccabarozzi, Vallocchia (79’ Bovo), Berardocco, Mastalli (78’ Iannoni), Rizzo; Marotta (87’ Orlando), Borrelli (79’ Ripa). All. Pasquale Padalino.

CATANIA (3-5-2): Confente; Tonucci, Giosa, Silvestri; Albertini (67’ Calapai), Welbeck, Maldonado, Dall’Oglio (46’ Zanchi), Izco (46’ Golfo); Sarao (67’ Reginaldo), Di Piazza (74’ Manneh). All. Giuseppe Raffaele.

ARBITRO: Claudio Panettella (Sez. di Gallarate).

AMMONITI: 10’ Esposito (JS), 44’ Albertini (C), 63’ Vallocchia (JS), 84’ Silvestri (C), 90’ Ripa (JS).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 42’ Scaccabarozzi (JS), 64’ Maldonado (C).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI JUVE STABIA CATANIA



© RIPRODUZIONE RISERVATA