Video/ Juve Stabia Cosenza (1-0): highlights e gol. Vespe al successo con Forte

Si è chiuso con una vittoria in extremis per i padroni di casa, il match del Romeo Menti della 19^ giornata di Serie B: come si vede nel video di Juve Stabia Cosenza, alle vespe infatti è bastata la rete di Forte al 90’ per ottenere i tre punti in palio in questo ultimo turno di andata del campionato cadetto. Pure si è dovuto attendere fino al novantesimo o quasi per vedere un poco di azione in campo: nel primo tempo infatti le vespe hanno creato poco, mentre il Cosenza ha fatto ancor meno, giocando in maniera compatta ma non oltrepassando di molto la propria metà campo. E’ stato dunque solo nella ripresa che il ritmo è di poco cresciuto e specie nella seconda metà del secondo tempo. Al 64’ è Addae a farsi vedere vicino al gol (il numero 19 ci aveva già provato in precedenza senza però esserne troppo convinto), ma la vera occasione d’oro per la Juve stabia arriva all’88′ con il calcio di rigore concesso ai padroni di casa e ben finalizzato da Forte due minuti dopo. Nel recupero ci prova poi Idda per il Cosenza a tentare il pari ma il numero 5 di Braglia spreca troppo in conclusione. E’ dunque vittoria casalinga, la quinta per le vespe, che con i tre punti vinti volano appena sopra la zona rossa della classifica di Serie B, al 14^ piazzamento.

IL TABELLINO

Juve Stabia-Cosenza 1-0 (primo tempo 0-0)

Marcatori: 90′ Forte rig. (J)

Juve Stabia (4-3-3): Russo; Vitello, Troest, Fazio, Ricci; Addae, Calò, Buche (61′ Mallamo); Forte, Bifulco (78′ Rossi), Canotto (63′ Cisse). All. Caserta.

Cosenza (3-4-3): Perina; Idda, Anibal, Legittimo; Corsi, Sciaudone, Boh, D’Orazio (74′ Lazaar); Baez (83′ Greco), Riviere, Machach (80′ Pierini). All. Braglia.

Arbitro: Aureliano.

Ammoniti: 27′ Sciaudone (C), 38′ Legittimo (C), 70′ Ricci (J), 73′ Calo (J), 78′ Corsi (C), 88′ Anibal (C), 90’+2 Lazaar (C).

