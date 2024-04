Video/ Juve Stabia Crotone (1-1) gol e highlights: Tumminello regala il pari (serie C, 15 aprile 2024)

Video Juve Stabia Crotone che racconta una sfida interessante. Primo tempo di livello tra Juve Stabia e Crotone con la prima situazione da evidenziare che presenta il tiro da fuori da parte di Piscopo che si spegne in out. Zanellato si becca il cartellino giallo al minuto 20 e non sarà l’unico della sua partita in quanto lascerà la propria formazione 24 giri d’orologio dopo, in inferiorità numerica. Juve Stabia che sblocca il risultato al minuto 42 grazie alla rete dal difensore Marco Bellich. Dopo 45 minuti il direttore di gara manda le due squadre all’intervallo con le vespe sopra nel risultato.

Succede poco nei primi 20 minuti del secondo tempo. Ci sono due ammonizioni, una per parte. Il primo a beccarsi il giallo è Vinicius, il secondo è Buglio. I due giocatori sono rispettivamente di Crotone e Juve Stabia. Tumminello fredda il portiere avversario dopo l’errore di Bellich che nel modo di servire il portiere regala la palla l’attaccante rossoblù. Tumminello trova il pari decisivo che porta il Crotone ad un punto fondamentale per la classifica. Crotone di Zauli che sale al nono posto a quota 49 in classifica; Juve Stabia che arriva al suo 75esimo punto. Punto importante per il Crotone che rimane ancorato alla zona che porta ai playoff.

VIDEO JUVE STABIA CROTONE: IL TABELLINO

JUVE STABIA: Esposito M. (Portiere), Baldi M. (dal 42′ st Picardi M.), Bellich M., Folino F., D’Amore F., Buglio D., Pierobon C. (dal 23′ st Meli M.), Gerbo A. (dal 34′ st Guarracino M.), Piscopo K. (dal 42′ st La Rosa A.), Adorante A., Piovanello E. (dal 34′ st Garau O.).

CROTONE: D’Alterio F. (Portiere), Leo D., Papini F. (dal 1′ st Giron M.), Gigliotti G., Crialese C. (dal 21′ st Gomez G.), Zanellato N., Negro Di Stefano V., Stronati R. (dal 31′ pt Tribuzzi A.), D’Errico A. (dal 30′ st Felippe Martello L.), D’Ursi E., Tumminello M. (dal 30′ st D’Angelo Sonny)

Reti: al 42′ pt Bellich M. (Juve Stabia) al 25′ st Tumminello M. (Crotone) .

