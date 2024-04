Diretta/ Juve Stabia Crotone streaming video e tv. Festa promozione al “Menti” (Serie C, 15 aprile 2024)

Juve Stabia Crotone, in diretta lunedì 15 aprile 2024 alle ore 20.45 si gioca oggi per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C. Con undici punti di vantaggio e la promozione già conquistata la scorsa settimana con un pareggio 0-0 contro il rivale Benevento, la Juve Stabia si è assicurata meritatamente il primo posto nel girone C. Nonostante qualche momento di difficoltà, la squadra di Pagliuca ha dominato il campionato, subendo solo una sconfitta nelle ultime cinque partite contro il Foggia. Le Vespe hanno dimostrato una forza particolare in casa, ottenendo 17 risultati utili consecutivi e rimanendo imbattute dall’inizio della stagione.

Nel frattempo, il Crotone vive una vera e propria crisi. La squadra di Lamberto Zauli fatica a trovare la vittoria, con due sconfitte, due pareggi e un’altra sconfitta nell’ultimo mese, di cui l’ultima contro il Brindisi il 7 aprile. Questa serie negativa ha fatto scivolare il Crotone al nono posto, in una posizione non garantita per i playoff. Attualmente, la squadra di Zauli ha solo tre punti di vantaggio sul Sorrento, undicesimo in classifica, e quattro su Cerignola e Messina. Il Crotone dovrà ritrovare la sua migliore forma per tornare a ottenere risultati positivi, considerando che non vince in campionato dal 6 marzo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Crotone allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia: vediamo come imposteranno la sfida due squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti. La Juve Stabia di mister Roberto Taurino inizierà la partita con il 4-3-1-2: Thiam; Andreoni, Bellich, Bachini, Mignanelli; Romeo, Leone, Buglio; Mosti, Adorante, Candellone. Il Crotone allenato da Eziolino Capuano schiererà il suo 4-4-2: D’Alterio; Rispoli, Battistini, Loiacono, Giron; Tribuzzi, Zanellato, Vitale, D’Ursi; Tumminello, Gomez.

JUVE STABIA CROTONE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tempo di scommesse per la diretta Juve Stabia Crotone, vi segnaliamo le quote suggerite da Snai per il match del “Menti”. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Crotone abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.











