Diretta Juve Stabia Empoli/ Streaming video DAZN: sfida per la salvezza (Serie B)

Juve Stabia Empoli sarà una sfida prevista sabato 18 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Considerando quelle che erano le aspettative di inizio campionato, la formazione campana non credeva di poter ripartire nel girone di ritorno avanti di un punto in classifica rispetto ai toscani. Neopromosse dalla Serie C le Vespe, appena retrocessi dalla Serie A e vogliosi di tornare subito nella massima serie gli azzurri, ma il cammino è stato differente rispetto ai pronostici. Al momento fuori dalla zona retrocessione la Juve Stabia, capace di vincere 3 delle ultime 4 partite disputate in campionato prima della sosta, con l’ultimo successo contro il Cosenza in casa particolarmente importante. L’Empoli ha invece chiuso il vecchio anno pareggiando in casa contro il Livorno e non vince dall’impegno casalingo contro l’Ascoli del 7 dicembre. Per i toscani la vittoria in trasferta manca dal match in casa del Pisa del 24 settembre scorso: nel match d’andata contro la Juve Stabia arrivò una vittoria per 2-1 con le reti di Bandinelli e La Gumina su calcio di rigore.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Empoli, sfida prevista sabato 18 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre o sul satellite bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale del campionato di Serie B per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA EMPOLI

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Juve Stabia Empoli, sfida prevista sabato 18 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia per la ventesima giornata del campionato di Serie B? Proviamo a rispondere ipotizzando che la Juve Stabia allenata da Fabio Caserta sceglierà il 4-4-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Russo; Vitiello, Fazio, Troest, Ricci; Canotto, Calò, Addae, Germoni; Forte, Rossi. Risponderà l’Empoli guidato in panchina da Roberto Muzzi con un 4-3-1-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Brignoli; Veseli, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Bajrami, Ricci, Bandinelli; Dezi; La Gumina, Mancuso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 3.15 la vittoria in casa, a 3.00 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 2.35. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.00 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.70.



