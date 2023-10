Video/ Juve Stabia Latina (1-0) gol e highlights: la decide Bellich nella prima frazione (29 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVE STABIA LATINA: SINTESI

La Juve Stabia supera di misura il Latina grazie a Bellich. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Candellone controlla in area e calcia, palla fuori. Bellissima punizione di Mignanelli che prende l’incrocio dei pali! Meli dal limite dell’area, palla fuori di poco. Baldi crossa e trova Piscopo, invece di tirare prova il passaggio e spreca. Fella parte pericoloso in contropiede, grandissima la chiusura di Bachini che salva il risultato! Crecco la mette in mezzo, Del Sole calcia con il sinistro, palla alta. Bellichi! La sblocca la Juve Stabia! Mignanelli in mezzo da angolo, Bellich di testa la sblocca. Termina la prima frazione di gara.

DIRETTA/ Juve Stabia Latina (risultato finale 1-0): la decide Bellich (Serie C, 29 ottobre 2023)

Da angolo ci va Mastroianni di testa, colpo debole. Piscopo per Romeo in mezzo, Marino salva tutto. Candellone sbaglia il passaggio per Buglio che era da solo! Biagi calcia dalla distanza, Thiam blocca senza problemi. Latina che attacca a testa bassa per provare a riprenderla, mancano dieci minuti alla fine. Di Livio in mezzo da punizione, Cortinovis ci arriva di testa, Thiam blocca e salva. Piscopo in mezzo, Rovaglia ci prova di tacco ma sbaglia la conclusione. Termina il match.

Video/ Latina Virtus Francavilla (1-0) gol e highlights: la risolve Mastroianni! (Serie C, 25 ottobre 2023)

IL TABELLINO DI JUVE STABIA LATINA

JUVE STABIA: Ngagne D. (Portiere), Baldi M., Bachini M., Bellich M., Mignanelli D. (dal 21′ st Andreoni C.), Romeo F., Leone G., Buglio D., Meli M. (dal 26′ st Folino F.), Candellone L., Piscopo K.. A disposizione: Bentivegna A., Erradi B., Esposito M. (Portiere), Gerbo A., Guarracino M., Marranzino P., Maselli S., Picardi M., Piovanello E., Rovaglia P., Signorini A. (Portiere), Vimercati A.

LATINA: Cardinali M. (Portiere), Cortinovis F., Rocchi G., Marino A., Del Sole F. (dal 11′ st Ercolano E.), Di Livio L., Cittadino A. (dal 12′ st Biagi S.), Riccardi A. (dal 21′ st Fabrizi L.), Crecco L. (dal 11′ st Paganini L.), Fella G., Mastroianni F.. A disposizione: Bertini T. (Portiere), Di Renzo G., Gallo S., Jallow S., Perseu F., Polletta R., Serbouti A.

Video/ Casertana Juve Stabia (1-2) gol e highlights: la decide Calapai! (Serie C, 25 ottobre 2023)

Reti: al 37′ pt Bellich M. (Juve Stabia) .

Ammonizioni: al 17′ st Mignanelli D. (Juve Stabia), al 42′ st Piscopo K. (Juve Stabia) al 33′ pt Riccardi A. (Latina), al 16′ st Fella G. (Latina), al 36′ st Marino A. (Latina), al 45’+2 st Cortinovis F. (Latina), al 45’+4 st Di Livio L. (Latina).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVE STABIA LATINA













© RIPRODUZIONE RISERVATA