Video/ Juve Stabia Perugia (1-2): highlights gol. Iemmello sempre decisivo (Serie B)

Allo Stadio Comunale Romeo Menti il Perugia supera in trasferta la Juve Stabia per 2 a 1. Come si vede nel video di Juve Stabia Perugia, nel primo tempo le due squadre si affrontano inizialmente a viso scoperto ma, lentamente, gli ospiti del tecnico Cosmi crescono e passano in vantaggio intorno al 17′ grazie al calcio di rigore trasformato da Iemmello, concesso dall’arbitro Minelli per un fallo fischiato ad Allievi proprio ai danni dello stesso Iemmello. I padroni di casa di mister Caserta non rimangono a guardare e rispondono quasi immediatamente trovando il gol del pareggio già al 25′ per merito di Canotto, sfruttando l’assist del suo compagno Calo. La gara rimane bloccata ben oltre l’ora di gioco e la partita viene decisa soltanto da un altro rigore messo a segno dal solito Iemmello per i biancorossi al 71′. Le vespe cercano quindi di ristabilire l’equilibrio ancora una volta sebbene i loro tentativi non diano i frutti sperati. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventiduesimo turno del campionato cadetto permettono al Perugia di salire a quota 33 nella classifica della Serie B mentre la Juve Stabia non si muove, rimanendo ferma a 28 punti.

VIDEO JUVE STABIA PERUGIA: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Perugia abbia saputo ottenere questo successo risultando maggiormente preciso rispetto alla Juve Stabia soprattutto per quanto concerne la fase offensiva. I grifoni si sono infatti distinti grazie al 20 a 13 nelle conclusioni totali, delle quali 7 a 2 indirizzate nello specchio della porta avversaria, nonostante le vespe abbiano registrato il 113 a 83 negli attacchi, dei quali 48 a 37 quelli pericolosi, ed abbiano giocato anche più palloni, come suggerito dal 491 a 307 nei passaggi complessivi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Perugia è stata la squadra più scorretta a causa del 24 a 14 nel computo dei falli e l’arbitro Minelli, proveniente dalla sezione di Varese, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Fazio e Addae da un lato, Konate, Angella, Nzita, Melchiorri e Vicario dall’altro.

IL TABELLINO

Juve Stabia-Perugia 1 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 17′ RIG., 71′ RIG. Iemmello(P); 25′ Canotto(V).

Assist: 25′ Calo(V).

JUVE STABIA – Provedel; Vitiello, Fazio, Allevi(74′ Tonucci), Ricci; Addae(80′ Rossi), Calò, Mallamo; Di Gennaro(59′ Di Mariano); Forte, Canotto. All.: Caserta.

PERUGIA – Vicario; Rosi, Angella, Gyomber; Mazzocchi, Falzerano, Konate(46′ Carraro), Nicolussi Caviglia, Nzita(82′ Rajkovic); Iemmello, Falcinelli(69′ Melchiorri). All.: Cosmi.

Arbitro: Minelli (Varese).

Ammoniti: 33′ Konate(P); 39′ Fazio(J); 43′ Angella(P); 52′ Nzita(P); 63′ Addae(J); 90’+2′ Melchiorri(P); 90’+5′ Vicario(P).

