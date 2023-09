VIDEO/ Juve Stabia Potenza (risultato 3-0) gol e highlights. Vespe al comando (21 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVE STABIA POTENZA: LA PARTITA

La Juve Stabia fa un sol boccone del Potenza e sale in vetta al girone C. Dopo soli 5′, la Juve Stabia si porta in vantaggio grazie a un preciso cross di Piovanello per Candellone, che segna di testa senza lasciare scampo a Gasparini. Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, viene ammonito per proteste. Gli ospiti cercano di rendersi pericolosi con Hadziosmanovic, ma vengono costretti a guadagnarsi solo un calcio d’angolo. Alla mezz’ora, Mignanelli viene ammonito per un fallo su Gyamfi. La Juve Stabia continua a dettare i ritmi del gioco, e al 37′ Piovanello si libera di Hadziosmanovic, ma il suo tiro da una buona posizione finisce fuori. Al 41′, le Vespe raddoppiano il vantaggio: Leone serve Romeo, che salta Hristov e segna il 2-0 con cui si chiude il primo tempo. Prima dell’intervallo, Gerbo viene ammonito, ma il Potenza ha creato troppo poco nel primo tempo. La Juve Stabia raggiunge giustamente la pausa con un meritato doppio vantaggio.

All’inizio del secondo tempo, Hristov rimane negli spogliatoi e viene sostituito da Volpe, mentre il Potenza effettua altri due cambi, inserendo Laaribi e Porcino al posto di Schiattarella e Gyamfi. Thiam viene ammonito, ma il Potenza cerca di creare opportunità in avanti, con Saporiti che prova a rendersi pericoloso. Tuttavia, la Juve Stabia riesce a gestire bene la situazione con il doppio vantaggio. Al 35′ del secondo tempo, la Juve Stabia chiude definitivamente la partita, portandosi a casa una vittoria con un punteggio finale di 3-0. Romeo firma la sua doppietta personale, mentre al 41′ il Potenza rimane in inferiorità numerica quando Candellone riceve la sua seconda ammonizione e viene espulso. Con questa vittoria, la Juve Stabia raggiunge la Turris con 10 punti nella classifica del girone C, mentre il Potenza si ferma a 6 punti, raggiunto dall’Audace Cerignola.

IL TABELLINO DELLA PARTITA: JUVE STABIA POTENZA 3-0

Marcatori: 5’ Candellone (JS), 41’ Romeo (JS), 80’ Romeo (JS)

Juve Stabia (4-2-3-1): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Gerbo (65’ Erradi), Leone; Romeo (88’ Guarracino), Buglio (82’ Folino), Piovanello (64’ Piscopo); Candellone (82’ Rovaglia). A disp.: Signorini, Esposito, La Rosa, Maselli, D’Amore, Andreoni, Picardi, Ruggiero, Marranzino, Vimercati. All.: Pagliuca

Potenza (3-5-2): Gasparini; Sbraga, Verrengia, Gyamfi (58’ Porcino); Hadsziosmanovic, Saporiti (69’ Di Grazia), Schiattarella (58’ Laaribi), Candellori, Hristov; Gagliano, Caturano (70’ Asencio). A disp.: Alastra, Maddaloni, Armini, Steffè, Rossetti, Prezioso, Mata. All.: Colombo

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini

Ammoniti: Baldi, Gerbo, Thiam, Romeo (JS), Candellori (P)

