Video/ Juve Stabia Trapani (2-2): highlights e gol. Grande rimonta gialloblu!

Nella 26^ giornata di Serie B, è pareggio col risultato di 2-2 in rimonta per le Vespe della Juve Stabia che riescono a strappare un punto a un Trapani che sembrava padrone del campo soprattutto fino allo 0-2. Come si vede nel video di Juve Stabia Trapani, il match inizia con le Vespe che provano a far valere la supremazia territoriale, ma un’ottima chance ce l’ha il Trapani con una conclusione di Grillo che finisce a pochi centimetri dal palo. Al 26′ prima ammonizione anche nella Juve Stabia, viene sanzionato Forte, quindi al 29′ una respinta di Provedel finisce sui piedi di Kupisz, sulla conclusione arriva però il salvataggio sulla linea di Troest. Alla mezz’ora il Trapani passa comunque in vantaggio: su un cross di Kupisz una deviazione di Ricci mette fuori causa Provedel, arriva Pettinari che di testa realizza lo 0-1. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI JUVE STABIA TRAPANI

VIDEO JUVE STABIA TRAPANI: IL SECONDO TEMPO

Ci si attenderebbe una reazione da parte della Juve Stabia ma è il Trapani a continuare a gestire il gioco: a inizio ripresa la squadra di Castori all’8′ può usufruire di un calcio di rigore, Vitiello stende Pettinari in area, sul dischetto va Taugourdeau che spiazza Provedel e realizza lo 0-2 per i siciliani. Proprio Taugourdeau manca il tris a tu per tu con Provedel e sarà un errore fatale. Al 22′ la Juve Stabia accorcia, col neo-entrato Tonucci che irrompe su una punizione scodellata da Calò. Al 34′ calcio di rigore per la Juve Stabia, con l’arbitro che punisce un contrasto in area tra Addae e Luperini, ammonito nell’occasione. Dal dischetto va Forte che completa la rimonta della Juve Stabia. L’inerzia del match è ora tutta per le Vespe, al 39′ Carnesecchi dice no a Bifulco, quindi finisce di poco a lato una girata di Addae. Il forcing finale non produce però frutti e il match tra Juve Stabia e Trapani termina sul 2-2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA