Video/ Juve Stabia Turris (3-0) gol e highlights: tris nel primo tempo (Serie C)

VIDEO JUVE STABIA TURRIS (3-0): TRIS NEL PRIMO TEMPO

La Juve Stabia ottiene i tre punti nella 31esima giornata di campionato contro la Turris. Una vittoria tranquilla, che arriva dopo il tris calato nel primo tempo. Il vantaggio di Eusepi arriva al 17′: Bentivegna va via sulla fascia di destra e tenta il tiro. La palla viene respinta da Perina ma il pallone capita ad Eusepi, più veloce di tutti ad arrivare sulla sfera. Tap-in vincente e vantaggio. Al 39′ arriva il raddoppio che porta la firma di Stoppa. Un gol incredibile, con il giocatore che riceve palla al limite dell’area e salta sia Manzi che Finardi e insacca in rete. Al 45′, ancora Eusepi per il tris. Il giocatore della Juve Stabia va via sulla destra, vince un contrasto e tira verso la porta, battendo il portiere avversario. Perina, non attento sul tiro, non è immune da responsabilità. Finisce dunque 3 a 0 il primo tempo.

VIDEO JUVE STABIA TURRIS: VITTORIA TRANQUILLA

Nel secondo tempo di Juve Stabia Turris i padroni di casa gestiscono bene il risultato. Le occasioni non mancano neppure nei secondi 45 minuti, ma il club di Novellino non riesce a calare il poker contro la Turris. Termina quindi 3 a 0 la sfida. Un match senza grandi pericoli per la Juve Stabia, condotto senza problemi e con buona padronanza del gioco. Dopo il tris nel primo tempo con la doppietta di Eusepi e il gran gol di Stoppa, i ragazzi di Novellino gestiscono molto bene e portano a casa 3 punti più che meritati. Si tratta della seconda vittoria consecutiva per la Juve Stabia, che da quando il tecnico è tornato in panchina, sta facendo bene. Le Vespe sono tornate dunque in zona playoff con il decimo posto in classifica.

VIDEO JUVE STABIA TURRIS 3-0: IL TABELLINO

JUVE STABIA-TURRIS 3-0

MARCATORI: 17’ Eusepi (JS), 39’ Stoppa (JS), 45’ Eusepi (JS)

JUVE STABIA: Dini, Donati, Troest, Caldore, Panico, Altobelli (85’ Scaccabarozzi), Schiavi, Davi (78’ Squizzato), Stoppa (85’ Della Pietra), Bentivegna (85’ Guarracino), Eusepi (78’ Evacuo). A disp. Russo, Tonucci, De Silvestro, Dell’Orfanello, Cinaglia, Esposito, Ceccarelli. All. Novellino

TURRIS: Perina, Manzi, Di Nunzio, Varutti, Finardi (74’ Loreto), Franco (59’ Zampa), Tascone (74’ Bordo), Nunziante, Giannone (78’ D’Oriano), Leonetti, Santaniello (59’ Pavone). A disp. Abagnale, Colantuono, Sbraga, Zanoni, Iglio, Nocerino. All. Caneo

