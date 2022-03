Diretta Juve Stabia Turris/ Streaming video tv: scontro playoff (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA TURRIS: PARTITA COMBATTUTA!

Juve Stabia Turris, in diretta domenica 13 marzo alle ore 17:30 dallo stadio Romeo Menti di Castellamare di Stabia, è valida per la 31° giornata del girone C di Serie C. Punti importantissimi quelli in palio questo pomeriggio: di fronte due squadre in piena corsa per la zona playoff e reduci da una vittoria che ha rinvigorito le speranze.

Entriamo nel dettaglio della diretta Juve Stabia Turris e partiamo dai padroni di casa. La formazione allenata da mister Novellino è all’undicesimo posto con 39 punti, frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria esterna per 0-1 contro il Messina, rete decisiva firmata dal solito schiavi. Passiamo adesso agli ospiti, tra le rivelazioni di questa stagione. La Turris è al settimo posto con 45 punti, raccolti grazie a 14 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte. Nell’ultima gara di campionato è arrivato il successo per 1-0 contro la Fidelis Andria grazie al timbro di Leonetti.

DIRETTA JUVE STABIA TURRIS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Juve Stabia Turris di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA TURRIS

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Juve Stabia Turris. Iniziamo la nostra analisi con la formazione di casa, in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali Dini, linea a quattro composta da Donati, Troest, Caldore e Panico. In mezzo al campo Davi sarà affiancato da Schiavi e Altobelli, mentre l’ex Palermo Bentivegna agirà sulla trequarti. In attacco confermato il tandem composto da Stoppa e Eusepi. Passiamo adesso alla formazione ospite, schierata con l’ormai consueto 3-4-3: Perina difenderà i pali, sostenuto dal trio arretrato composto da Manzi, Di Nunzio e Zampa. Sulle corsie esterne spazio a Ghislandi e Nunziante, mentre in mezzo al campo agiranno Tascone e Franco. Trio confermatissimo in attacco: Giannone e Leonetti a sostegno di Santaniello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della diretta Juve Stabia Turris. Si prevede un grande equilibrio, con i padroni di casa leggermente favoriti. Prendiamo come riferimento le quotazioni di Eurobet, una delle principali agenzie di scommesse: la vittoria della Juve Stabia è data a 2,25, il pareggio è dato a 3,20, mentre la vittoria della Turris è data a 3,10. L’Under 2,5 è quotato 1,80, mentre l’Over 2,5 paga 1,90 volte la posta. Gol e No Gol sono rispettivamente a 1,70 e 2,02.



