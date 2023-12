Video/ Juve Stabia Virtus Francavilla (3-0) gol e highlights: Folino cala il tris (Serie C, 16 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVE STABIA VIRTUS FRANCAVILLA: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti la Juve Stabia supera la Virtus Francavilla per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Pagliuca partono in maniera arrembante affacciandosi subito in zona offensiva al 4′ quando l’estremo difensore Forte disinnesca la conclusione provata da Piscopo. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Occhiuzzi si fanno vedere in avanti al 13′ con un tiro di Artistico facile preda di Thiam tra i pali. I campani insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 29′ grazie alla rete messa a segno da Piscopo.

Nel secondo tempo le Vespe ricominciano alla grande sfiorando il raddoppio e la doppietta personale con il solito Piscopo centrando un palo al 59′. I pugliesi si fanno invece vedere con un tiro insidioso di Polidori respinto da Thiam al 60′. Nell’ultima parte dell’incontro la Juve trova il gol del raddoppio per merito di Candellone all’81’. Ci pensa Folino a chiudere i conti in modo definitivo calando il tris al 90’+2′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Cherchi, proveniente dalla sezione di Carbonia, ha estratto il cartellino giallo una volta per ammonire De Marino tra gli ospiti. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo diciottesimo turno di campionato permettono alla Juve Stabia di salire a quota 39 nella classifica del girone C della Serie C mentre la Virtus Francavilla non si muove, rimanendo ferma a 17 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVE STABIA VIRTUS FRANCAVILLA: IL TABELLINO

Juve Stabia-Virtus Francavilla 3 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 29′ Piscopo(J); 82′ Candellone(J); 90’+2′ Folino(J).

JUVE STABIA (4-3-1-2) – Thiam, Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Romeo, Leone, Buglio; Bentivegna; PIscopo, Candellone. A disposizione: Esposito, Signorini, La Rosa, Maselli, Gurracino, Folino, Gerbo, D’Amore, Aprea, Rovaglia, Erradi, Picardi, Ruggiero, Vimercati, Piovanello. All.: Pagliuca.

VIRTUS FRANCAVILLA (4-3-1-2) – Forte, Carella, Lo Duca, De Marino, Nicoli; Di Marco, Mecca, Biondi; Fornito; Polidori, Artistico. A disposizione: Carretta, Ruggiero, Zuppel, Izzillo, Vantaggiato, Serio, Yakubiv, Enyan, Fekete, Latagliata. All.: Occhiuzzi.

Arbitro: Luca Cherchi (sezione di Carbonia).

Ammoniti: 67′ De Marino(V).

