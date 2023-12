DIRETTA/ Juve Stabia Virtus Francavilla video streaming tv: la storia “dice” Vespe (Serie C 16 dicembre 2023)

DIRETTA JUVE STABIA VIRTUS FRANCAVILLA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Juve Stabia Virtus Francavilla sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo gli ultimi 5 precedenti giocati tra queste due squadre. Le 5 partite che adesso analizzeremo sono state giocate tra il 2021 ed oggi ed evidenziano una superiorità da parte della formazione campana sui pugliesi. Juve Stabia che ha ottenuto tre vittorie contro le due della Virtus Francavilla ma partendo in ordine la prima gara è stata quella del 7 Febbraio 2021 con il successo nei minuti finali delle vespe grazie alla rete di Orlando. La seconda gara è stata vinta con scioltezza dai pugliesi con il pesante risultato di 3-0, decisiva la doppietta di uno scatenato Mastropietro.

La terza gara è stata vinta dalla Juve Stabia con il risultato di 4-0. Super Stoppa, oggi al Catanzaro, con una doppietta. La quarta gara che analizzeremo è quella terminata con la vittoria dei campani con il risultato di 2-0, alla luce dura pregevole doppietta firmata da Giuseppe D’Agostino. L’ultima sfida che pone di fronte queste due formazioni è stata giocata il 15 Marzo 2023 con il vantaggio delle vespe e la rimonta firmata da Maiorino per la Virtus Francavilla. (Marco Genduso)

JUVE STABIA VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Juve Stabia Virtus Francavilla sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Juve Stabia Virtus Francavilla in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Juve Stabia Virtus Francavilla, in diretta sabato 16 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C. La Juve Stabia si trova attualmente in cima alla classifica del Girone C di Serie C, con 36 punti accumulati in diciassette giornate. La squadra di Guido Pagliuca si presenta a questo incontro con una serie di risultati altalenanti, registrando una sconfitta, una vittoria e un pareggio nelle ultime tre partite tra la Coppa Italia Serie C, dove è stata eliminata agli ottavi dall’Avellino, e il campionato. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Crotone allo “Scida”, la Juve Stabia ha incassato il sesto gol in diciassette giornate, confermandosi come la difesa meno perforata del girone. Per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici, sarà cruciale tornare alla vittoria in questo match casalingo contro la Virtus Francavilla.

La Virtus Francavilla attualmente occupa il sedicesimo posto nella classifica del Girone C di Serie C, con 17 punti ottenuti in diciassette giornate, alla pari con il Messina. La squadra di Roberto Occhiuzzi ha recentemente mostrato segnali positivi nella lotta per la salvezza, accumulando tre risultati positivi. Dopo la vittoria contro il Brindisi il 27 novembre (2-0), i pugliesi hanno ottenuto due pareggi consecutivi contro Catania e Audace Cerignola, entrambe squadre in zona play off. Affrontando la capolista sul suo terreno, la Virtus Francavilla avrà bisogno di una prestazione quasi impeccabile per ottenere un risultato positivo, consolidando il momento positivo e cercando di risalire la classifica lontano dalla zona retrocessione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Virtus Francavilla, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Guido Pagliuca schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Romeo; Erradi, Bentivegna, Candellone. Risponderà la Virtus Francavilla allenata da Roberto Occhiuzzi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Forte, Lo Duca, Yakubiv, De Marino, Carella, Biondi, Izzillo, Di Marco, Macca, Zuppel, Polidori.

JUVE STABIA VIRTUS FRANCAVILLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juve Stabia Virtus Francavilla, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.53, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Virtus Francavilla, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.











