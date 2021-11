Video/ Juventus Atalanta (0-1): highlights e gol. Zapata condanna Allegri!

VIDEO JUVENTUA ATALANTA (0-1): HIGHLIGHTS E GOL: ALLEGRI ANCORA KO!

Nella 14^ giornata di Serie A, l’Atalanta stende in trasferta la Juventus con il risultato di 1-0 e dunque conquista tre punti utilissimi nella ricorsa alle capoliste del campionato: per la Vecchia Signora l’ennesima batosta, occorsa davanti al proprio pubblico, ben arrabbiato per quando occorso in campo solo ieri pomeriggio. Raccontando ora delle emozioni della sfida per il primo campionato nazionale, va detto che al via a Torino i ritmi si sono fatti subito alti ma di fatto sono state ben poche le occasioni da gol firmate.

Diretta Udinese Genoa/ Streaming video tv: Gotti accoglie Shevchenko al Friuli

I primi a prendere il controllo del match sono stati i bergamaschi, pronti a pressare una Juve chiusa in difesa e che fatica a creare qualcosa di interessante nella metà campo rivale. A parte un paio di attacchi (firmati da Dybala e Chiesa, dopo il 17’ di gioco) la squadra di Allegri fa poco e al 28’ subisce con merito il gol del vantaggio rivale, siglato dal solito Duvan Zapata. Avanti di una rete, l’Atalanta va in gestione del vantaggio nell’ultima parte del primo tempo, mentre la Juventus manca di coraggio nella reazione e di fatto combina poco o nulla fino all’intervallo.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Milan e Napoli per il riscatto

LA RIPRESA

Rientrati in campo dopo lo stop, Chiesa è costretto a dare subito forfait per un fastidio muscolare: entra Bernardeschi, che pure non riuscirà a dare una grande impronta al match. Passano i primi minuti e il gioco si fa più “sporco”: comincino a piovere gli errori e le imprecisioni e la tensione cresce parecchio. Gli animi si scaldano, specie nella metà campo bianconera, da cui partono alcune conclusioni rabbiose, ben poco efficaci di fronte allacompatta difesa dell’Atalanta.

Passano i minuti e la Juventus comincia a disperare di superare il muro nerazzurro: la tensione e la poca concentrazione non aiutano i ragazzi di Allegri. Al 95’ è l’ultima occasione per la Vecchia signora con Dybala, il cui tiro però centra solo la traversa di Musso. Al triplice fischio finale tra Juventus e Atalanta finisce col risultato di 0-1: per la Dea una grane impresa, considerato che non vinceva a Torino dal 1989. Per Allegri l’ennesima serata storta, in un momento davvero delicato della stagione e per la società bianconera (nell’occhio del ciclone per il “caso plusvalenze”).

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni, quote 14^ giornata: friulani favoriti contro il Genoa

IL TABELLINO

JUVENTUS-ATALANTA 0-1

Rete: 28′ Zapata (A).

Juventus: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, McKennie (64′ Kean), Locatelli, Rabiot, Dybala, Morata (85′ Kaio Jorge), Chiesa (46′ Bernardeschi). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Chiellini, Arthur, Pellegrini, Rugani, Bentancur, Kulusevski, De Winter. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Atalanta: Musso, Toloi, Demiral, Djimsiti, Zappacosta (71′ Palomino), de Roon, Freuler, Mæhle, Pessina (60′ Pašalić), Malinovskyi (88′ Koopmeiners), Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Muriel, Pezzella, Hateboer, Scalvini, Miranchuk, Iličić, Piccoli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Emanuele Prenna di Molfetta e Davide Imperiale di Genova. IV ufficiale: Matteo Marchetti di Ostia Lido. V.A.R.: Marco Di Bello di Brindisi. A.V.A.R.: Alberto Tegoni di Milano.

Note: ammoniti Cuadrado (J), Rabiot (J), Bernardeschi (J), Locatelli (J), Freuler (A), Malinovskyi (A), Zappacosta (A), Demiral (A), Djimsiti (J).

CLICCA QUI PER IL VIDEO JUVENTUS ATALANTA, DA SKY



© RIPRODUZIONE RISERVATA